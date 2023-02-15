وليد الركراكي يسعى لإقناع إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب المغربي
كشفت قناة "بي إن سبورتس" على أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، يسعى لإقناع إبراهيم دياز، نجم ميلان الإيطالي بتمثيل "أسود الأطلس" الفترة المقبلة.
وأوضحت القناة في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن "الركراكي سيلتقي اليوم بلاعب ميلان إبراهيم دياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي".
وذكرت تقارير أخرى، أن الركراكي تواجد بالفعل، أمس الثلاثاء، في مباراة ميلان الإيطالي أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.
وحضر الركراكي المباراة لمتابعة إبراهيم دياز، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة، من أجل إقناعه بتمثيل المنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة.
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كولوبيا، ومنتخبا آخر من أمريكا الجنوبية، حيث يفاوض الاتحاد المغربي منتخبات البرازيل والأرجنتين.
وانضم دياز إلى ميلان في صفقة إعارة لمدة عامين من ريال مدريد في صيف عام 2021، وهي خطورة تتضمن خيار شراء بقيمة 22 مليون يورو، مع خيار إعادة الشراء من جانب النادي الإسباني بـ27 مليون يورو.
وسجل دياز عددا من الأهداف الثمينة لميلان هذا الموسم، حيث سجل ثنائية ضد مونزا في أكتوبر وهدفا رائعا ضد يوفنتوس إضافة إلى هدف الحسم لمباراة توتنهام أمس.
ويسعى اتحاد الكرة المغربي لإقناع إبراهيم دياز، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، بضمه لـ"أسود الأطلس" في الفترة المقبلة، خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي.
وسبق لدياز أن رفض دعوة الاتحاد المغربي، مفضلاً الانتظار لنيل فرصة اللعب مع المنتخب الإسباني، لكن يبدو أنه بات مستعدا الآن لتغيير موقفه والدفاع عن ألوان منتخب بلده الأم.
ولعب دياز مع منتخب إسبانيا مباراة وحيدة، كانت يوم 8 يونيو 2021، ضد ليتوانيا في لقاء دولي ودي، فاز فيها "لاروخا" بـ4 أهداف نظيفة، سجل منها اللاعب الشاب هدفا، ومنذ ذلك الوقت لم يتم استدعاؤه مرة أخرى.
يذكر أن دياز وُلد يوم 3 غسطس 1999، لأب مغربي ينحدر من مدينة تطوان وأم إسبانية، في مليلية.
وبدأ دياز مسيرته الكروية في صفوف مالاغا الإسباني، ثم انتقل عام 2014 إلى ناشئي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنه ارتقى إلى فريق تحت 18 عاما في 2015، وتدرج في المراحل السنية المختلفة "للسيتزن"، وصولا إلى الفريق الأول عام 2018، لينتقل إلى ريال مدريد، ومنه إلى ميلان على سبيل الإعارة.
وعلى الصعيد الدولي، تدّرج دياز في مختلف الفئات السنية لمنتخب إسبانيا، بداية من فريق تحت 17 عاما، ثم تحت 19 عاما، فـ21 عاما، لعب معها 25 مباراة، وسجل 5 أهداف.