وليد الركراكي يسعى لإقناع إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب المغربي

وذكرت تقارير أخرى، أن الركراكي تواجد بالفعل، أمس الثلاثاء، في مباراة ميلان الإيطالي أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

وحضر الركراكي المباراة لمتابعة إبراهيم دياز، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة، من أجل إقناعه بتمثيل المنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كولوبيا، ومنتخبا آخر من أمريكا الجنوبية، حيث يفاوض الاتحاد المغربي منتخبات البرازيل والأرجنتين.

وانضم دياز إلى ميلان في صفقة إعارة لمدة عامين من ريال مدريد في صيف عام 2021، وهي خطورة تتضمن خيار شراء بقيمة 22 مليون يورو، مع خيار إعادة الشراء من جانب النادي الإسباني بـ27 مليون يورو.

وسجل دياز عددا من الأهداف الثمينة لميلان هذا الموسم، حيث سجل ثنائية ضد مونزا في أكتوبر وهدفا رائعا ضد يوفنتوس إضافة إلى هدف الحسم لمباراة توتنهام أمس.