كولر قبل مباراة الأهلي والوداد: أتمنى وجود عدالة تحكيمية في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن أمنيته بخروج مواجهة فريقه ضد نظيره الوداد المغربي، بشكل عادل على المستوى التحكيمي.

ويستضيف الوداد، نظيره الأهلي، غدًا الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المصري 2-1.

وقال كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، ونقله الموقع الرسمي للنادي المصري: "ما أثار حزني وغضبي في المباراة الماضية أن لاعب الوداد قام بلمس الكرة بيده ولم يُطرد، والأغرب أن المباراة فيها حكم ساحة، ومساعدان، وطاقم فار، ولم يروا اللقطة".

وأضاف: "لا أمارس أي ضغوط على حكم مباراة يوم غدٍ، ولكن أطالب أن يكون هناك عدالة تحكيمية في المباراة، ومن يري أنني أمارس الضغط فهو أمر يعود إليه".