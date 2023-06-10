كولر قبل مباراة الأهلي والوداد: أتمنى وجود عدالة تحكيمية في نهائي دوري أبطال أفريقيا
أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن أمنيته بخروج مواجهة فريقه ضد نظيره الوداد المغربي، بشكل عادل على المستوى التحكيمي.
ويستضيف الوداد، نظيره الأهلي، غدًا الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المصري 2-1.
وقال كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، ونقله الموقع الرسمي للنادي المصري: "ما أثار حزني وغضبي في المباراة الماضية أن لاعب الوداد قام بلمس الكرة بيده ولم يُطرد، والأغرب أن المباراة فيها حكم ساحة، ومساعدان، وطاقم فار، ولم يروا اللقطة".
وأضاف: "لا أمارس أي ضغوط على حكم مباراة يوم غدٍ، ولكن أطالب أن يكون هناك عدالة تحكيمية في المباراة، ومن يري أنني أمارس الضغط فهو أمر يعود إليه".
إحباط اللاعبين
وعن الإحباط الذي أصاب لاعبي فريقه من الهدف الذي سكن مرمى الأهلي، أشار كولر:
"كنا متقدمين في النتيجة ومسيطرين على المباراة، واستقبلنا هدفًا في الدقيقة 86، وهذا يسبب بعض الإحباط والحزن وظل لفترة بعد المباراة، وكان لدي رد فعل مباشرة، وتحدثت مع اللاعبين بشكل قوي جدًا في غرفة الملابس، وخلال الأسبوع تحدثت معهم كثيرًا، وما أستطيع تأكيده أن كل اللاعبين جاهزون بنسبة 100%، وسيقدمون مباراة قوية، ومتأكد من هذا".
وتابع: "أريد التأكيد أننا فزنا في لقاء الذهاب، والمنافس هو من يشعر بالضغط، ويحتاج لبذل الكثير من المجهود، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية، وأن نعود بالكأس".
محمد الشناوي
إلى ذلك، تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، عن النهائي، قائلًا: "مصطفى شوبير قدم مباراة قوية جدًا في مباراة الذهاب، سواء لعبت أو تواجد علي لطفي أو مصطفى فكلنا على قدر المسؤولية".
وأضاف: "نفكر في مباراة يوم غدٍ فقط، ولعبنا كثيرًا في المغرب، واعتدنا على الأجواء هنا، واللاعبون يعلمون كيفية اللعب هنا، ودائمًا نستمتع، والفريق بالكامل جاهز للمباراة، وأي لاعب يشارك سيؤدي بشكل جيد".
وتابع: "دائمًا تتحدثون عن الماضي وعن مباراة الموسم الماضي، وأؤكد أننا نستعد لمباراة يوم غدٍ ولا نفكر في الماضي، ولا نفكر في مباراة الذهاب، وهدفنا العودة بالكأس".
وأردف: " لا نعاني من أي عُقد ضد أي فريق، ولو تحدثنا عن الماضي سنعيش عن الـ 10 ألقاب التي فزنا بها، ولكن نحن نفكر فيما سنحصل عليه، غدًا، وفي التتويج باللقب الـ 11، ونحترم أي فريق نواجهه في أفريقيا، ولا نفكر في أي عُقد، لأننا نصل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي، وفي الموسم الماضي حدثت بعض الظروف التي بإمكاني التحدث عنها لو أردت الحديث عن الماضي".