تيسير الجاسم يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي السعودي: الأمور خارج إرادتنا

وجه تيسير الجاسم، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جمهور "الراقي" يشرح خلالها الصعوبات التي تواجه الإدارة برئاسة وليد معاذ، والذي ترددت أنباء عن تقديم استقالته.

وتعيق الأزمة المالية إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى القضايا الدولية في "فيفا" والغرامات المستحقة لصالح لاعبين سابقين والتي بدأت تؤثر سلبًا على خطوات الإصلاح وتفسد أحلام الجماهير في العودة السريعة لدوري المحترفين.

ويواجه الأهلي قضايا في "فيفا" تتعلق بمستحقات مالية تخص جوزيف دي سوزا، ودجانيني تفاريس.

وكان وليد معاذ تم تكليفه بإدارة شؤون الأهلي من قبل وزارة الرياضة، بعد استقالة المجلس المنتخب برئاسة ماجد النفيعي، في أواخر أغسطس الماضي.

وقال تيسير الجاسم عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "جمهورنا العزيز نتفق 100% معكم في مطالبكم الصحيحة ومشاعركم الصادقة تجاه الفريق، ونحن معكم أيضًا ولسنا مغيبين عن ما يحتاجه الفريق من إضافة عناصر ذات جودة عالية من العنصر الأجنبي والمحلي، وكان مخططنا أن يأتي اللاعبون في الأول من يناير".

وأضاف: "لكن الأمور خارج إرادتنا لهذه اللحظة ونأمل أن تتيسر الأمور".