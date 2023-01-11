تيسير الجاسم يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي السعودي: الأمور خارج إرادتنا
وجه تيسير الجاسم، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جمهور "الراقي" يشرح خلالها الصعوبات التي تواجه الإدارة برئاسة وليد معاذ، والذي ترددت أنباء عن تقديم استقالته.
وتعيق الأزمة المالية إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى القضايا الدولية في "فيفا" والغرامات المستحقة لصالح لاعبين سابقين والتي بدأت تؤثر سلبًا على خطوات الإصلاح وتفسد أحلام الجماهير في العودة السريعة لدوري المحترفين.
ويواجه الأهلي قضايا في "فيفا" تتعلق بمستحقات مالية تخص جوزيف دي سوزا، ودجانيني تفاريس.
وكان وليد معاذ تم تكليفه بإدارة شؤون الأهلي من قبل وزارة الرياضة، بعد استقالة المجلس المنتخب برئاسة ماجد النفيعي، في أواخر أغسطس الماضي.
وقال تيسير الجاسم عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "جمهورنا العزيز نتفق 100% معكم في مطالبكم الصحيحة ومشاعركم الصادقة تجاه الفريق، ونحن معكم أيضًا ولسنا مغيبين عن ما يحتاجه الفريق من إضافة عناصر ذات جودة عالية من العنصر الأجنبي والمحلي، وكان مخططنا أن يأتي اللاعبون في الأول من يناير".
وأضاف: "لكن الأمور خارج إرادتنا لهذه اللحظة ونأمل أن تتيسر الأمور".
ونجا الأهلي من الخسارة أمام مستضيفه القادسية، بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالسعودية.
وافتتح القادسية التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة بداية المباراة عن طريق أمادو موتاري، وتعادل البديل حسين العلي للأهلي في الدقيقة الـ54.
وأكمل الأهلي المباراة بـ10 لاعبين، بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافعه علي مجرشي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعدما عرقل مهاجم القادسية الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ25، في المركز السادس وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما أصبح للقادسية 17 نقطة في المركز الـ12.