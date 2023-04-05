ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يحافظ على الصدارة.. والنصر يطارده.. والهلال ثالثًا

سجل البرازيلي رومارينيو هدفًا، وصنع آخر ليحافظ الاتحاد، الساعي لحصد أول ألقابه بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008-2009، على الصدارة بفوزه 3-صفر على ضيفه ضمك، بينما واصل النصر مطاردته بتغلبه 5-صفر على مضيفه العدالة، حيث سجل كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا هدفين لكل منهما.

وتقدم الهلال حامل اللقب إلى المركز الثالث معززًا آماله في المنافسة بقوة بعد أن فاز 2-صفر على الفيحاء بفضل ثنائية أوديون إيغالو.

في المباراة الأولى وضع البرازيلي برونو هنريكي الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 14 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعدما هيأ له مواطنه رومارينيو الكرة بالكعب بشكل رائع.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وسجل أحمد حجازي الهدف الثالث في الدقيقة 88.