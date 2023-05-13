من مباراة شباب الأهلي وعجمان
من مباراة شباب الأهلي وعجمان

ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي يحتفل باللقب بالفوز على عجمان

وصل شباب الأهلي إلى لنقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي.
إرم نيوز

حقق فريق شباب الأهلي دبي الفوز على نظيره عجمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 لدوري أدنوك للمحترفين.

وجاء هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق إيغور جيسوس.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها تواجد درع دوري أدنوك للمحترفين في إستاد راشد، من أجل الاحتفال بتتويج شباب الأهلي دبي باللقب الثمين.

وتُوج فريق شباب الأهلي بلقب الدوري الإماراتي رسميا، يوم الأحد الماضي، عقب الفوز على بني ياس بنتيجة 2-1، في الجولة الـ25.

وسيطرت حالة من الفرحة الكبيرة على جماهير شباب الأهلي في محيط إستاد راشد فور وصول لاعبي الفريق إلى الملعب.

وحرص لاعبو شباب الأهلي على التوقيع على بعض القمصان والتقاط بعض الصور التذكارية مع الجماهير التي احتشدت حول الملعب.

بهذه النتيجة، وصل شباب الأهلي للنقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد عجمان عند النقطة 44 في المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الإماراتي
جدول ترتيب الدوري الإماراتي
دوري أدنوك للمحترفين
الدوري الإماراتي

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