ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي يحتفل باللقب بالفوز على عجمان

وتُوج فريق شباب الأهلي بلقب الدوري الإماراتي رسميا، يوم الأحد الماضي، عقب الفوز على بني ياس بنتيجة 2-1، في الجولة الـ25.

وسيطرت حالة من الفرحة الكبيرة على جماهير شباب الأهلي في محيط إستاد راشد فور وصول لاعبي الفريق إلى الملعب.

وحرص لاعبو شباب الأهلي على التوقيع على بعض القمصان والتقاط بعض الصور التذكارية مع الجماهير التي احتشدت حول الملعب.

بهذه النتيجة، وصل شباب الأهلي للنقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد عجمان عند النقطة 44 في المركز السادس.