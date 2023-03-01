تقرير: نادي الاتحاد السعودي يقدم عرضًا كبيرًا للتعاقد مع ميسي

كشف موقع "barcauniversal" عن تلقي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

ولم يصل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان على تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وقال الموقع، اليوم الأربعاء، إن نادي الاتحاد حريص على التعاقد مع ميسي، مع اقتراب انتهاء عقده، إذ إنه مستعد لتقديم عرض ضخم لمدة عامين بقيمة 88 مليون يورو لكل موسم.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من أن هذا رقم ضخم ويكشف عن القوة المالية للأندية في الشرق الأوسط، إلا أن من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في مساعيه؛ إذ لا يزال ميسى حريصًا على اللعب في أوروبا.