تقرير: نادي الاتحاد السعودي يقدم عرضًا كبيرًا للتعاقد مع ميسي
كشف موقع "barcauniversal" عن تلقي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
ولم يصل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان على تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.
وقال الموقع، اليوم الأربعاء، إن نادي الاتحاد حريص على التعاقد مع ميسي، مع اقتراب انتهاء عقده، إذ إنه مستعد لتقديم عرض ضخم لمدة عامين بقيمة 88 مليون يورو لكل موسم.
وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من أن هذا رقم ضخم ويكشف عن القوة المالية للأندية في الشرق الأوسط، إلا أن من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في مساعيه؛ إذ لا يزال ميسى حريصًا على اللعب في أوروبا.
وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أقيم، مساء الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.
وذكرت تقارير سابقة أن نادي الهلال السعودي رفع عرضه للتعاقد مع ميسي من 250 مليون يورو، إلى ما يقرب من 400 مليون يورو بعد رفضه للعرض الأول.
كما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير سابق لها، أن ميسي يميل لعدم تجديد عقده في باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهايته بنهاية الموسم الجاري، الذي كان لمدة عامين مع الفريق الفرنسي.
وقدَّم ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مستوى متميزًا مع منتخب بلاده في كأس العالم في 2022، إذ نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (4/2).
ويلعب ميسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ 2021، قادمًا من برشلونة الإسباني الذي لعب له، في الفترة من 2000 وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.
وكان النصر تعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، ويقدم حاليًّا مستويات بارزة برفقة "العالمي".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ربطت ناديي الهلال والاتحاد بالدخول في سباق شرس لضم ليونيل ميسي مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.