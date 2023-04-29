طرد سالم الدوسري خلال مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

ويغيب بذلك الدوسري عن مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل في سايتاما.

وكان سالم الدوسري قد وضع فريق الهلال في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 بعدما استقبل عرضية رائعة من الجهة اليمنى ليسكنها مباشرة شباك الفريق الياباني.

ونجح شينزو كوروكي لاعب أوراوا الياباني في تسجيل هدف التعادل في شباك الهلال في الدقيقة 53 من عمر نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال السعودي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز الكبير على نظيره الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف دون رد.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا بنظام أندية الشرق "تخوض منافساتها منفصلة" ويتأهل منها فريق، ليواجه المتأهل من أندية الغرب في المباراة النهائية.

والهلال أكثر ناد تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.