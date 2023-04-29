طرد سالم الدوسري خلال مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
نال سالم الدوسري الكارت الأحمر ليطرد خلال مباراة فريقه الهلال السعودي في مواجهة أوراوا ريد دياموندز، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وحصل سالم الدوسري على الطرد في الدقيقة 86 بعد أن قام بركل كين إياو، لاعب أوراوا، بالقدم، بعدما سقط عليه اللاعب الياباني.
وطُرد الدوسري بعد اعتداء على كين إياو وأقر حكم الفيديو المساعد بصحة قرار الحكم.
ويغيب بذلك الدوسري عن مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل في سايتاما.
وكان سالم الدوسري قد وضع فريق الهلال في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 بعدما استقبل عرضية رائعة من الجهة اليمنى ليسكنها مباشرة شباك الفريق الياباني.
ونجح شينزو كوروكي لاعب أوراوا الياباني في تسجيل هدف التعادل في شباك الهلال في الدقيقة 53 من عمر نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان الهلال السعودي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز الكبير على نظيره الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف دون رد.
وتقام بطولة دوري أبطال آسيا بنظام أندية الشرق "تخوض منافساتها منفصلة" ويتأهل منها فريق، ليواجه المتأهل من أندية الغرب في المباراة النهائية.
والهلال أكثر ناد تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.