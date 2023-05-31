الوحدة الإماراتي يعلن رسميًّا رحيل سيباستيان تيغالي

الوحدة الإماراتي يعلن رسميًّا رحيل سيباستيان تيغالي
أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميًّا رحيل سيباستيان تيغالي، عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده مع النادي في نهاية الموسم المنقضي.
وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: "تتقدم شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالشكر والتقدير للهداف التاريخي سيباستيان تيغالي الذي انتهى عقده رسميًّا مع النادي بعد نهاية الموسم المنقضي، مُتمنين له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة".
وجاء قرار الوحدة بعد عدة تصريحات صدرت أخيرًا بشأن مستقبل صاحب الـ38 عامًا خلال الأيام الماضية، في ظل عدم حسم مستقبله بشكل نهائي.
وكان تيغالي قال في تصريحات صحفية إنه تلقى عرضين من الوحدة لتجديد عقده، لكنه كان ينتظر عرضًا جديدًا في ظل رغبته في البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.
تيغالي انضم للوحدة في صيف 2013 قادمًا من الشباب السعودي، قبل أن يرحل إلى النصر في صيف 2020، ليعود مجددًا في صيف 2022.
ويعتبر تيغالي هو الهداف التاريخي لنادي الوحدة، كما إنه ثاني هدافي الدوري الإماراتي على مر التاريخ، بعد علي مبخوت مهاجم الجزيرة، إذ أحرز 179 هدفًا في الدوري، منها 158 هدفًا مع الوحدة و21 مع النصر في دوري المحترفين.
وشارك تيغالي مع الوحدة في الموسم المنصرم في 20 مباراة بإجمالي 586 دقيقة، إذ لعب أساسيًّا في 4 مباريات وبديلاً في 16، وسجل 6 أهداف في الدوري و4 أهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.