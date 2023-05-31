الوحدة الإماراتي يعلن رسميًّا رحيل سيباستيان تيغالي

وجاء قرار الوحدة بعد عدة تصريحات صدرت أخيرًا بشأن مستقبل صاحب الـ38 عامًا خلال الأيام الماضية، في ظل عدم حسم مستقبله بشكل نهائي.

وكان تيغالي قال في تصريحات صحفية إنه تلقى عرضين من الوحدة لتجديد عقده، لكنه كان ينتظر عرضًا جديدًا في ظل رغبته في البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.

تيغالي انضم للوحدة في صيف 2013 قادمًا من الشباب السعودي، قبل أن يرحل إلى النصر في صيف 2020، ليعود مجددًا في صيف 2022.