آخر تطورات أزمة فهد المولد في قضية إيقافه بسبب المنشطات
كشفت صحيفة "الرياضية" عن آخر تطورات قضية فهد المولد، لاعب نادي الشباب السعودي، في موضوع المنشطات، مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" .
اللاعب كان تم إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو 2022 لمدة عام ونصف العام بعد ثبوت إيجابية عينته، لكن مركز التحكيم السعودي قرر رفع الإيقاف عنه في أغسطس الماضي، بعد ثبوت سلامة نيته وتقديمه أدلة تثبت تناوله أدوية تحتوي على مواد محظورة دون علمه.
لكن قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، قررت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار مركز التحكيم، والتحقيق في أسباب رفع الإيقاف عنه، وهو ما منعه من المشاركة في مونديال قطر.
وقالت الصحيفة، إن محامي فهد المولد، توصلوا إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تفيد بأن اللاعب يستكمل مدة إيقافه السابقة مقابل إسقاط قضية الاستئناف التي رفعتها الوكالة لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
وأضافت أنه من المنتظر إبرام اتفاق التسوية بين الطرفين حتى يتحوَّل إلى قرار رسمي، إذ سيصبح قرار مركز التحكيم السعودي القاضي بنقض إيقاف اللاعب لاغيًا ولا يمكن الرجوع إليه وفقًا للاتفاقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن فهد المولد غادر أمس تدريبات فريقه الشباب وبدأ في تنفيذ العقوبة منذ الأول من مارس الجاري، وحتى الـ20 من أغسطس المقبل، على أن ينضم للتدريبات دون لعب مباريات رسمية أو تجريبية قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقوبة.
وشددت على أنه وفقًا للعقد المبرم بين "الشباب" واللاعب سيتوقف النادي عن دفع رواتبه لمدة ثلاثة أشهر، التي لا يتدرب فيها.
وانضم فهد المولد، صاحب الـ28 عامًا، لنادي الشباب في 2022، بعقد احترافي لمدة 3 سنوات، وشارك في العديد من المباريات المحلية مع ناديه الحالي.
يذكر أن المولد غاب عن الملاعب من قبلُ لمدة عام كامل في 2019، بقرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أيضًا.