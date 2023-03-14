آخر تطورات أزمة فهد المولد في قضية إيقافه بسبب المنشطات

كشفت صحيفة "الرياضية" عن آخر تطورات قضية فهد المولد، لاعب نادي الشباب السعودي، في موضوع المنشطات، مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" .

اللاعب كان تم إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو 2022 لمدة عام ونصف العام بعد ثبوت إيجابية عينته، لكن مركز التحكيم السعودي قرر رفع الإيقاف عنه في أغسطس الماضي، بعد ثبوت سلامة نيته وتقديمه أدلة تثبت تناوله أدوية تحتوي على مواد محظورة دون علمه.

لكن قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، قررت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار مركز التحكيم، والتحقيق في أسباب رفع الإيقاف عنه، وهو ما منعه من المشاركة في مونديال قطر.