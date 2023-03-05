حقيقة اتخاذ نادي الاتحاد السعودي قرارًا برحيل عبد الرحمن العبود عن الفريق
كشفت تقارير إعلامية حقيقة اتخاذ نادي الاتحاد السعودي قرارًا برحيل عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق.
وكان شقيق عبد الرحمن العبود، أثار الجدل بعدما كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "لكل بداية نهاية الله يوفقك يا حبيب أخوك"، حيث أشار البعض إلى أن هذه رسالة تلميح لرحيل اللاعب عن الاتحاد ونهاية مشواره مع الفريق.
ولكن الإعلامي الرياضي فهد المحياوي، قال عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد التواصل مع فيصل العبود شقيق عبد الرحمن، أكد أن ما يقصده في كلامه أمر شخصي يمس عبد الرحمن في حياته الخاصة".
وشدد شقيق اللاعب على أن ما نشره ليس له علاقة إطلاقًا بعلاقة العبود مع نادي الاتحاد، وأن عبد الرحمن عقده مستمر مع الاتحاد حتى عام 2026.
كما أشار الإعلامي الرياضي عادل بابكير، عبر حسابه: "نظراً لكثرة الأقاويل المتداولة في موضوع العبود، بحسم الموضوع وأقول لكم إن عبد الرحمن اتحادي اتحادي اتحادي حتى نهاية عقده، وبخصوص السنابة المتداولة بعد تواصلي مع شقيق اللاعب أكد أنها لموضوع خاص بينهما لا علاقة لها بكرة القدم، اطمئنوا يا جمهور الذهب".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو دخل في خلاف مع اللاعبين حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود، كما أفادت التقارير بأن المدرب البرتغالي يستعد للرحيل بعد تلك الواقعة.
ونجحت إدارة الاتحاد في يوليو 2019، في شراء عقد عبد الرحمن العبود، صاحب الـ27 عاما، من نادي الاتفاق، بعقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية يوليو 2023.
وجددت إدارة الاتحاد في أكتوبر الماضي، عقد العبود لمدة 3 سنوات حتى 2026، وبلغت قيمة الصفقة نحو 12 مليون ريال، بواقع 4 ملايين ريال سنويا.
ويستعد فريق الاتحاد لاستضافة النصر على ملعبه في جدة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة من 19 جولة خاضها الفريق وحقق خلالها 14 انتصاراً و4 تعادلات وتعرض لهزيمة واحدة.
فيما يتواجد الاتحاد بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة من 19 جولة خاضها الفريق الاتحاد وحقق خلالها 13 انتصاراً و5 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.