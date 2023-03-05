حقيقة اتخاذ نادي الاتحاد السعودي قرارًا برحيل عبد الرحمن العبود عن الفريق

ولكن الإعلامي الرياضي فهد المحياوي، قال عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد التواصل مع فيصل العبود شقيق عبد الرحمن، أكد أن ما يقصده في كلامه أمر شخصي يمس عبد الرحمن في حياته الخاصة".

وشدد شقيق اللاعب على أن ما نشره ليس له علاقة إطلاقًا بعلاقة العبود مع نادي الاتحاد، وأن عبد الرحمن عقده مستمر مع الاتحاد حتى عام 2026.