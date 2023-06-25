نغولو كانتي وإسماعيل بن ناصر يتواجدان في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج (فيديو)

ظهر الثنائي، الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، والفرنسي نغولو كانتي، المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي، مساء السبت، في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الثنائي بن ناصر وكانتي، في ضيافة الشيخ سعد الشثري، الذي تحدث مع كانتي، قائلا: "شكرا على الزيارة والحمد لله الذي يسر لنا قدومك، وأسأل الله أن يتقبل منك، وإن شاء الله تخلص نيتك لله".