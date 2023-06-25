نغولو كانتي وإسماعيل بن ناصر يتواجدان في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج (فيديو)
ظهر الثنائي، الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، والفرنسي نغولو كانتي، المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي، مساء السبت، في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الثنائي بن ناصر وكانتي، في ضيافة الشيخ سعد الشثري، الذي تحدث مع كانتي، قائلا: "شكرا على الزيارة والحمد لله الذي يسر لنا قدومك، وأسأل الله أن يتقبل منك، وإن شاء الله تخلص نيتك لله".
وظهر إسماعيل بن ناصر متكئا على عكازين، حيث يعاني من إصابة تعرض لها مع فريقه ميلان الإيطالي.
وكان نادي الاتحاد السعودي أعلن مؤخرا التعاقد مع كانتي قادما من تشيلسي بعقد لمدة ثلاث سنوات.
والتحق كانتي، البالغ 32 عاما، بمواطنه كريم بنزيما، الذي انضم للاتحاد في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة ضخمة.
وأصبح الدوري السعودي جاذبا للاعبين كبار في أوروبا بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.
ويعد كانتي من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية للفريق السعودي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.
وقال نادي الاتحاد: "يأتي انضمام كانتي امتدادا للصفقات الأكثر شهرة وتأثيرا في تاريخ النادي ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين".