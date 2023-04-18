إصابة محمد جحفلي القوية خلال مباراة الهلال والنصر وعودته مجددًا (فيديو)

تعرّض محمد جحفلي، لاعب نادي الهلال السعودي، لإصابة قوية خلال مواجهة النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي.

ويستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة فريقي الهلال والنصر في خضم منافسات الجولة الـ25 من عمر دوري روشن.

وفي الدقيقة العاشرة حاول "جحفلي" إنقاذ الكرة قبل أن يصل لها لاعب النص، لكن الأخير اصطدم به في منطقة الرأس، ليسقط "جحفلي" مصابًا غير قادر على الحراك، فيما بدا أنه تعرض لضربة قوية على مستوى الرأس.

وهرع الطاقم الطبي لإنقاذ نجم الهلال، الذي استفاق بالفعل وأكمل اللقاء.