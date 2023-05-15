تفاعل مع بكاء محمد الحموني خلال مباراة مالي والمغرب (فيديو وصور)

نال محمد الحموني، لاعب منتخب المغرب تحت 17 عاما، تعاطفا كبيرا من جماهير منتخب بلاده بعدما ظهر وهو يبكي خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده في مواجهة مالي، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالجزائر.

وحقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على حساب نظيره المالي بركلات الترجيح، مساء الأحد، بعد أن انتهت المباراة في الوقت الأصلي دون أهداف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا للناشئين.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب المغرب إلى دور نصف نهائي البطولة، لمواجهة السنغال في المباراة النهائية.

وتم تداول عدة صور لمحمد الحموني خلال ركلات الترجيح وهو جالس على الأرض ويبكي، ما اعتبره الكثيرون شعور اللاعب الصغير بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.