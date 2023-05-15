تفاعل مع بكاء محمد الحموني خلال مباراة مالي والمغرب (فيديو وصور)
نال محمد الحموني، لاعب منتخب المغرب تحت 17 عاما، تعاطفا كبيرا من جماهير منتخب بلاده بعدما ظهر وهو يبكي خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده في مواجهة مالي، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالجزائر.
وحقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على حساب نظيره المالي بركلات الترجيح، مساء الأحد، بعد أن انتهت المباراة في الوقت الأصلي دون أهداف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا للناشئين.
وبهذه النتيجة، صعد منتخب المغرب إلى دور نصف نهائي البطولة، لمواجهة السنغال في المباراة النهائية.
وتم تداول عدة صور لمحمد الحموني خلال ركلات الترجيح وهو جالس على الأرض ويبكي، ما اعتبره الكثيرون شعور اللاعب الصغير بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.
وسجل الحموني إحدى الركلات بنجاح، قبل أن يصل التعادل في ركلات الجزاء بين الفريقين لنتيجة (5-5)، ثم ينجح لاعب المغرب في تسجيل الركلة السادسة ليسقط الحموني باكيا بشدة وفرحا بالتأهل الثمين.
وقال أحد الحسابات على فيسبوك تعليقا على بكاء اللاعب: "رسالة لأي واحد يقول المحترفين ليس لديهم الروح الوطنية، هذا محمد الحموني لاعب لوهافر الفرنسي، إلى النهائي يا بطل لكل من يقول أشبال هؤلاء أسود جبال الريف والأطلس والجنوب وأسود الصحراء".
فيما أشار تعليق آخر: "حديث الصورة، محمد الحموني لاعب المنتخب الوطني تحت 17 عاما، دموع الحزن قبل أن تتحول بعزيمة الحارس طه بلغوزيل ورفاقه إلى دموع الفرح بعد الفوز على منتخب مالي العنيد، هنيئا للمنتخب الوطني".
يذكر أن المنتخب المغربي استهل البطولة بالفوز على جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة، ثم حقق الانتصار على منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائي قبل خوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، وينهزم لاحقا أمام زامبيا بعد إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.
وفي الدور ربع النهائي نجح “أشبال الأطلس” في هز شباك المنتخب الجزائري ثلاث مرات، لينتزع واحدة من 4 بطاقات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب مخصصة لمنتخبات القارة السمراء.