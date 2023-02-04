أهداف مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية (فيديو)

تقدم فريق الوداد المغربي بهدف أول في شباك نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وجاء الهدف في الدقيقة 52 عن طريق أيوب العملود برأسية رائعة من ركلة ركنية.