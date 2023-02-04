أهداف مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية (فيديو)
تقدم فريق الوداد المغربي بهدف أول في شباك نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
وجاء الهدف في الدقيقة 52 عن طريق أيوب العملود برأسية رائعة من ركلة ركنية.
وشهدت المباراة مع اقتراب نهايتها إثارة كبيرة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعدما لمست الكرة يد مدافع الوداد، وانبرى لها محمد كنو ليسجل التعادل للفريق السعودي.
ويشارك الوداد للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد ظهوره في نسخة 2017، واحتل المركز السادس بعدما خسر أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 0/1، وأمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/3.
بينما يشارك الهلال للمرة الثالثة في المونديال بعدما خاض مغامرته الأولى في نسخة 2019، وفاز على الترجي التونسي بنتيجة 1/0 ثم خسر أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 1/3، ثم احتل المركز الرابع بالخسارة أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2/2.
يذكر أن الفائز من مباراة الهلال والوداد سيواجه فلامنغو البرازيلي بنصف نهائي البطولة.