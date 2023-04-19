ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يصعق النصر ويمنح هدية للاتحاد
حقق نادي الهلال فوزا مثيرا على حساب نظيره النصر، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالجولة الـ25 للدوري السعودي.
وتقدم إيغالو للهلال بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر أحداث الشوط الأول.
واستطاع إيغالو تسجيل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 62 بعد أن تحصل عليها ميشيل ديلغادو إثر عرقلة له داخل منطقة الجزاء.
وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في اللقاء وتحصل على بطاقة صفراء إثر تدخله بقوة مع كويلار.
وسجل رونالدو هدفًا من تسديدة يمينية صاروخية في الدقيقة 76، قبل إلغائه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
بهذه النتيجة، وصل الهلال للنقطة 49 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 53 محتلا المركز الثاني، خلف الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة.
وفي حال فوز الاتحاد في اللقاء المقبل ضد الشباب سيتصدر "العميد" بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر.