ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يصعق النصر ويمنح هدية للاتحاد

حقق نادي الهلال فوزا مثيرا على حساب نظيره النصر، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالجولة الـ25 للدوري السعودي.

وتقدم إيغالو للهلال بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر أحداث الشوط الأول.

واستطاع إيغالو تسجيل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 62 بعد أن تحصل عليها ميشيل ديلغادو إثر عرقلة له داخل منطقة الجزاء.