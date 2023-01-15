الكويت تستضيف بطولة خليجي 26 في ديسمبر 2024
أعلن حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في اجتماع عقد، اليوم الأحد، عن منح الكويت حق استضافة بطولة "خليجي 26"، لتقام في نهاية العام المقبل (ديسمبر 2024).
وتستضيف العراق في الفترة من الـ6 إلى الـ19 من يناير الجاري فعاليات النسخة رقم 25 من بطولة كأس الخليج العربي.
وكانت البحرين اعتذرت في الثامن من شهر يوليو 2022، عن استضافة النسخة رقم 26 من المسابقة.
ولم يسبق أن استضافت دولة واحدة كأس الخليج 5 مرات من قبل، حيث تتقاسم الكويت مع البحرين والسعودية وقطر الرقم القياسي لاستضافة الحدث بواقع 4 مرات لكل بلد.
وقال رئيس اتحاد كأس الخليج خلال مؤتمر صحفي: "نسعى لتطوير البطولة وتثبيت مواعيدها بقدر المستطاع والجمهور العراقي كان عاملاً أساسيًّا في نجاح خليجي 25 بالبصرة".
وتصل بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" إلى محطتها قبل الأخيرة غدا الإثنين بإقامة مباراتي قبل النهائي، إذ يلتقي العراق مضيف البطولة مع قطر في ملعب البصرة، فيما تلعب البحرين مع عُمان في ملعب الميناء الأولمبي.
وتنطلق مباراة العراق وقطر في البداية تليها مواجهة البحرين وعُمان والفائز من المباراتين يخوض النهائي يوم الخميس المقبل.