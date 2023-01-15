الكويت تستضيف بطولة خليجي 26 في ديسمبر 2024

أعلن حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في اجتماع عقد، اليوم الأحد، عن منح الكويت حق استضافة بطولة "خليجي 26"، لتقام في نهاية العام المقبل (ديسمبر 2024).

وتستضيف العراق في الفترة من الـ6 إلى الـ19 من يناير الجاري فعاليات النسخة رقم 25 من بطولة كأس الخليج العربي.

وكانت البحرين اعتذرت في الثامن من شهر يوليو 2022، عن استضافة النسخة رقم 26 من المسابقة.

ولم يسبق أن استضافت دولة واحدة كأس الخليج 5 مرات من قبل، حيث تتقاسم الكويت مع البحرين والسعودية وقطر الرقم القياسي لاستضافة الحدث بواقع 4 مرات لكل بلد.