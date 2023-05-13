نبيل معلول يعلن استقالته رسميا من قيادة الترجي التونسي

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، استقالته رسميا من الجهاز الفني للفريق، اليوم السبت، إثر الخسارة بثلاثية أمام الأهلي المصري.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي، بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت، أمس الجمعة، بملعب رادس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال معلول عبر صفحته الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، وأعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولباقي الجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي، لكنني حاولت بكل ما في وسعي إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".