تقرير: محمد الشناوي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
كشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر، استبعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، من القائمة التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي المقبلة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان محمد الشناوي قد غاب عن مباريات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بسبب معاناته من إصابة عضلية لحقت به قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال، وفضل الجهاز الفني استبعاده لعدم تجدد الإصابة والاستعداد بشكل أفضل لمباراة الإياب.
ومن المفترض أن يعتمد كولر على، علي لطفي أو مصطفى شوبير كبديل لمحمد الشناوي، في مباراة الوداد المرتقبة.
ووفقًا للتقارير المصرية، فقد تدرب الشناوي في آخر 4 أيام وأجرى عدة جلسات علاجية، ولكن المدير الفني للفريق اجتمع مع الجهاز المعاون والجهاز الطبي، ورجّح إبعاده عن مباراة الذهاب.
وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابًا في رادس و1-0 في القاهرة.
بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي صن داونز الجنوب أفريقي.
وتعادل الوداد مع صن داونز في جنوب أفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.
وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي، يوم 4 يونيو المقبل، ثم مباراة العودة في الدار البيضاء في المغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.
وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عامي 2017 و2022.
كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.