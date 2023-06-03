تقرير: محمد الشناوي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر، استبعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، من القائمة التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي المقبلة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد الشناوي قد غاب عن مباريات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بسبب معاناته من إصابة عضلية لحقت به قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال، وفضل الجهاز الفني استبعاده لعدم تجدد الإصابة والاستعداد بشكل أفضل لمباراة الإياب.

ومن المفترض أن يعتمد كولر على، علي لطفي أو مصطفى شوبير كبديل لمحمد الشناوي، في مباراة الوداد المرتقبة.