منتخب الإمارات يتعادل سلبيًا مع طاجيكستان وديًا
تعادل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم سلبيا مع نظيره طاجيكستان، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن معسكر "الأبيض" المقام حالياً في أبوظبي ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.
وتعد ودية طاجيكستان الأولى ضمن معسكر أبوظبي، حيث يخوض الأبيض ودية ثانية أمام منتخب تايلاند، الخميس المقبل، في ختام المعسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالي.
كما أن المباراة هي الأولى للمنتخب الإماراتي منذ آخر ظهور له في بطولة كأس الخليج العربي.
وشهدت المباراة الدفع بأكبر عدد من اللاعبين، خاصة الوجوه الجديدة والشابة من أجل الوقوف على مستوياتها وإكسابها الخبرة الدولية.
وكانت أخطر فرص المنتخب الإماراتي مع الدقيقة 73 إثر تصويبة قوية من حارب عبدالله بيسراه مرت أعلى عارضة حارس طاجيكستان.
وكان المنتخب الإماراتي قد واجه طاجيكستان وديًا في نوفمبر 2020، وتفوق عليه بنتيجة 3-2.