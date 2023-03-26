منتخب الإمارات يتعادل سلبيًا مع طاجيكستان وديًا

تعادل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم سلبيا مع نظيره طاجيكستان، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن معسكر "الأبيض" المقام حالياً في أبوظبي ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

وتعد ودية طاجيكستان الأولى ضمن معسكر أبوظبي، حيث يخوض الأبيض ودية ثانية أمام منتخب تايلاند، الخميس المقبل، في ختام المعسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

كما أن المباراة هي الأولى للمنتخب الإماراتي منذ آخر ظهور له في بطولة كأس الخليج العربي.