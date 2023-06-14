وليد الشهري يكشف أسباب ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي
كشف وليد منصور الشهري، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم 22 يونيو الحالي، عن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، ليدخل في منافسة مع أنمار الحائلي، الرئيس السابق للنادي.
وكان باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسات أندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، غير الربحية، قد فُتح يوم الأحد الماضي، لمدة ثلاثة أيام، على أن تُقام الانتخابات يوم 22 يونيو الجاري.
وقال وليد الشهري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "هناك بعض المآخذ على تسلسل عملية الانتخابات، وكان من المفترض أن تُعقد جمعية عمومية عادية قبل الانتخابات ثم يتم التصويت في جمعية غير عادية، وتكون هناك فرصة واضحة لجميع المرشحين للدخول في الانتخابات، لكن المعادلة الآن (صفر مقابل 100)، حيث إن القادم من خارج النادي نسبته ضئيلة في المنافسة مع أنمار الحائلي".
وعن سر ترشحه رغم المنافسة الضعيفة ضد الحائلي، أوضح: "يجب تقديم رسالة أولية للرأي العام في الاتحاد أو غيره والمسؤولين في وزارة الرياضة أن هناك رجال أعمال ينتظرون شراكات استثمارية خارج الممكلة يريدون أن يكونوا داخل المملكة، وأنا لي شراكات مع أبطال عالم وأبطال قارات في أوروبا وأمريكا اللاتينية في عدة ألعاب مختلفة ووجدت نظام الإدارة في أوروبا مختلفا جذريا عن المملكة".
وأردف: "أردت أن أوصل رسالة من خلال الحملة الانتخابية بنظام الإدارة الجديد في أوروبا لتقديمه في أنديتنا المحلية جميعها، وهذا الهدف لكي نعرّف الناس ليس بنفسي، ولكن بنظام الإدارة الحديث، ولم يشجعنا على هذا البرنامج إلا تدخل صندوق الاستثمارات العامة في ربط الصناديق الاستثمارية بالأندية، ولولا هذا لم أكن سأترشح ولاستمرت استثماراتي خارج المملكة".
وتابع الشهري: "الربح لا يهم، وأنا أعلم أن التنافس صعب، ولكن حتى لو حصلت على 5% من خلال تقديم برنامج يخدم الدولة وقطاع الاستثمار والتجارة سيكون هذا مكسبا لي، ولو استطعت إقناع الجمهور فلن أهدم ما بدأ به زميلنا أنمار الحائلي وسنكمل على ما بناه، ولكن سنطعّم هذا البرنامج بخبرات عالمية بفضل شركائي الذين سيقدمون خبراتهم لنادي الاتحاد والرياضة الوطنية واللجنة الأولمبية".
يذكر أن أنمار الحائلي تولى رئاسة نادي الاتحاد في 2019، ومر خلالها الفريق بظروف صعبة، قبل أن ينتفض في الموسمين الماضيين، ويتوّج بكأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في تاريخه، وبطولة دوري روشن الموسم الماضي، بعد غياب 13 عامًا.