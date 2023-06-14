وليد الشهري يكشف أسباب ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي

كشف وليد منصور الشهري، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم 22 يونيو الحالي، عن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، ليدخل في منافسة مع أنمار الحائلي، الرئيس السابق للنادي.

وكان باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسات أندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، غير الربحية، قد فُتح يوم الأحد الماضي، لمدة ثلاثة أيام، على أن تُقام الانتخابات يوم 22 يونيو الجاري.