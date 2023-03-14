الشيرنغيتو: ميسي سينضم للهلال إذا تقاضى راتبًا أكبر من كريستيانو رونالدو

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، شريطة موافقة الطرفين.

ووفقًا لما ذكره برنامج "الشيرنغيتو"، مساء الإثنين، فإن "نادي الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على النجم الأرجنتيني، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".

وأشار البرنامج إلى أن ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبًا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي، ويرى أن فارق الـ100 مليون يورو ليس كافيًا.