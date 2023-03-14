الشيرنغيتو: ميسي سينضم للهلال إذا تقاضى راتبًا أكبر من كريستيانو رونالدو
كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير عن تفاصيل جديدة في مفاوضات نادي الهلال السعودي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وارتبط اسم ميسي في الأشهر الأخيرة بعديد الأندية، أبرزها: الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.
وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، شريطة موافقة الطرفين.
ووفقًا لما ذكره برنامج "الشيرنغيتو"، مساء الإثنين، فإن "نادي الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على النجم الأرجنتيني، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".
وأشار البرنامج إلى أن ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبًا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي، ويرى أن فارق الـ100 مليون يورو ليس كافيًا.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن كريستيانو رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويًّا.
وشدد البرنامج الإسباني، أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويًّا.
ورد الهلال على طلب ميسي، برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويًّا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد اللاعب والفريق السعودي.
وودع باريس سان جيرمان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ميركاتو باريس سان جيرمان الصيف المقبل سيشهد ثورة تغييرات كبيرة من أجل دعم صفوف الفريق بعدد من العناصر المميزة في الموسم المقبل.
وأضافت، أن خطة الميركاتو الصيفي لللفريق تتلخص فى فتح باب الرحيل أمام عدد من لاعبيه، بمن فى ذلك ليونيل ميسي ونيمار، وإعادة تشكيل مشروع جديد، يعتمد على كيليان مبابي وإرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، لتحقيق الحلم الأوروبي بالحصول على لقب دوري الأبطال.