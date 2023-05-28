وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسًا للزمالك.. وهذا موقفه من الانتخابات المقبلة (فيديو)
حسم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، الجدل بشأن استمرار مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك، مؤكدا أنه لم يعد في منصبه، بعد حكم القضاء الإداري الأخير.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قرارًا بعزل مرتضى منصور من منصبه، وإجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.
وكان عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري، الأعضاء السابقون بمجلس إدارة نادي الزمالك، قد تقدموا بدعاوى لدى القضاء الإداري، لعزل مرتضى منصور من منصبه.
وقال أشرف صبحي، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "نحن كجهة حكومية ليس أمامنا سوى تنفيذ القانون، وبعد تنفيذ الحكم كان لازم يخرج رئيس النادي، ومجلس الإدارة أرسل لنا تأكيدا بهذا الشأن، ومرتضى منصور قال أنا من نفسي سأنفذ القانون".
وأضاف: "بالتأكيد مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك، ومجلس الإدارة أرسل لمديرية الجيزة متابعة لهذا الموضوع، وفي شهر يوليو ستبدأ الجمعيات العمومية للأندية، وتم تطبيق القانون بشكل أو بآخر".
وأوضح: "مسؤولية النادي حاليا ضمنية مع مجلس الإدارة وبترتيب مع المديرية، حيث تتم إدارة هذا الموضوع، ومرتضى منصور في مؤتمره الأخير قال أنا من تلقاء نفسي مش موجود في رئاسة مجلس الإدارة، وأي قرارات يتخذها الرئيس السابق للنادي ليس لها أي فاعلية".
واختتم أشرف صبحي: "يحق لمرتضى منصور الترشح كرئيس لنادي الزمالك لأن الحكم الصادر ضده في دعوى سب محمود الخطيب رئيس الأهلي مقيد للحريات وليس مخلًا بالشرف، وبالتالي له الحق في الترشح ما لا يظهر أي شيء آخر من الجانب القانوني".
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 26 نقطة من 28 مباراة.