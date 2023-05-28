وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسًا للزمالك.. وهذا موقفه من الانتخابات المقبلة (فيديو)

حسم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، الجدل بشأن استمرار مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك، مؤكدا أنه لم يعد في منصبه، بعد حكم القضاء الإداري الأخير.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قرارًا بعزل مرتضى منصور من منصبه، وإجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.

وكان عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري، الأعضاء السابقون بمجلس إدارة نادي الزمالك، قد تقدموا بدعاوى لدى القضاء الإداري، لعزل مرتضى منصور من منصبه.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "نحن كجهة حكومية ليس أمامنا سوى تنفيذ القانون، وبعد تنفيذ الحكم كان لازم يخرج رئيس النادي، ومجلس الإدارة أرسل لنا تأكيدا بهذا الشأن، ومرتضى منصور قال أنا من نفسي سأنفذ القانون".