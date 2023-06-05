تقرير: نادي الاتحاد السعودي يسعى لضم سيرجيو راموس

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن نادي الاتحاد يستهدف جمع ثنائي ريال مدريد السابق سيرجيو راموس وكريم بنزيما مجددًا ولكن في الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير سابقة عن اقتراب راموس من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح لاعباً حراً في الوقت الحالي عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن سان جيرمان رحيل راموس بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي في ختام منافسات الموسم الحالي، بعدما انضم لباريس فى صيف 2021 قادماً من ريال مدريد، لمدة موسمين، انتهيا في يونيو الجاري 2023.

كما أعلن ريال مدريد رحيل كريم بنزيما عن الفريق بعد 14 عامًا بقميص "الميرنغي"، وربطته العديد من التقارير بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي.