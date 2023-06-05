تقرير: نادي الاتحاد السعودي يسعى لضم سيرجيو راموس
كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن نادي الاتحاد يستهدف جمع ثنائي ريال مدريد السابق سيرجيو راموس وكريم بنزيما مجددًا ولكن في الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وكشفت تقارير سابقة عن اقتراب راموس من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح لاعباً حراً في الوقت الحالي عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن سان جيرمان رحيل راموس بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي في ختام منافسات الموسم الحالي، بعدما انضم لباريس فى صيف 2021 قادماً من ريال مدريد، لمدة موسمين، انتهيا في يونيو الجاري 2023.
كما أعلن ريال مدريد رحيل كريم بنزيما عن الفريق بعد 14 عامًا بقميص "الميرنغي"، وربطته العديد من التقارير بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي.
ووفقا لما ذكرته "كادينا سير"، اليوم الاثنين، "فقد يجتمع راموس وبنزيما مرة أخرى معًا في نادي الاتحاد السعودي".
وأضاف التقرير: "هناك حديث داخل نادي الاتحاد عن إمكانية ضم هؤلاء اللاعبين، بنزيما ونغولو كانتي وراموس، للفريق هذا الصيف".
اقتراب بنزيما
وكانت قناة الإخبارية السعودية قد ذكرت أن الاتحاد توصل إلى اتفاق يقضي بانضمام بنزيما لبطل دوري "روشن"، بعقدٍ يمتد لموسمين.
وأوضحت القناة أن رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي توجها في وقت سابق للعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام انتقال كريم بنزيما للنادي في صفقة قياسية.
من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن الاتحاد بصدد الإعلان عن التوقيع الرسمي مع المهاجم الفرنسي، الأسبوع المقبل، مع احتمالية الإعلان عن ذلك الأربعاء المقبل، في حال سار كلّ شيء على ما يرام.
وحصد كريم بنزيما 25 بطولة مع ريال مدريد بواقع 5 بطولات لدوري الأبطال ومثلها لكأس العالم للأندية و4 بطولات للسوبر الأوروبي ومثلها للدوري الإسباني وثلاث بطولات كأس الملك وأربع بطولات سوبر إسباني.
فيما أكدت صحيفة "ذا صن"، وفقا لما ذكره الصحفي رودي غاليتي، أن بعضًا من المسؤولين في الاتحاد السعودي يتواجدون حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، من أجل استكمال المفاوضات مع نغولو كانتي، نجم تشيلسي.
وتأكدت مشاركة نادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى أوراوا ريد الياباني حامل لقب دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا.
ومن المنتظر أن يبدأ نادي الاتحاد مشواره في البطولة من الدور التمهيدي، وفقا للوائح فيفا، حيث يواجه أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر 2023 في مباراة الافتتاح.