ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الهلال على فلامنغو في كأس العالم للأندية؟
تفاعلت صحف ومواقع عالمية مع فوز الهلال السعودي على نادي فلامنغو البرازيلي في منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.
ونجح الهلال، أمس الثلاثاء، فى الفوز على نظيره فلامنغو في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة (3/2) ليتأهل إلى نهائي البطولة.
وقالت صحفية "As" الاسبانية: "ضربة تاريخية لفلامنغو، الهلال إلى النهائي، فقد أجبر الهلال النادي البرازيلي على البقاء للعب المباراة للمركز الثالث أو الرابع، كمتفرج حزين".
وكتب موقع "CNN": "الهلال يصدم فلامنغو بالفوز 3-2 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فقد فاجأ الفريق السعودي بطل أمريكا الجنوبية بوصوله إلى النهائي".
وعلق موقع "infobae" الإسباني: "حقق الهلال الذي يلعب فيه غوستافو كويلار مفاجأة كبيرة، حيث وجه الضربة في كأس العالم للأندية بإقصاء فلامنغو".
وأشارت صحيفة "tyc sports" البرازيلية، إلى أن الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز صنع التاريخ بعد إقصاء فلامنغو من كأس العالم، فقد قدم العرب أداء مميزا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الهلال صنع التاريخ أمام فلامنغو وسيكون منافس ريال مدريد في النهائي إذا فاز على الأهلي. لقد فازوا بشكل عادل على البرازيليين، والفريق السعودي سيظهر لأول مرة في نهائي البطولة".
وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).
كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).
وأصبح أول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.
وأصبح فلامنغو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.
وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد المقررة إقامتها اليوم الأربعاء، بينما سيلعب فلامنغو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.