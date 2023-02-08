ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الهلال على فلامنغو في كأس العالم للأندية؟

وقالت صحفية "As" الاسبانية: "ضربة تاريخية لفلامنغو، الهلال إلى النهائي، فقد أجبر الهلال النادي البرازيلي على البقاء للعب المباراة للمركز الثالث أو الرابع، كمتفرج حزين".

وكتب موقع "CNN": "الهلال يصدم فلامنغو بالفوز 3-2 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فقد فاجأ الفريق السعودي بطل أمريكا الجنوبية بوصوله إلى النهائي".

وعلق موقع "infobae" الإسباني: "حقق الهلال الذي يلعب فيه غوستافو كويلار مفاجأة كبيرة، حيث وجه الضربة في كأس العالم للأندية بإقصاء فلامنغو".

وأشارت صحيفة "tyc sports" البرازيلية، إلى أن الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز صنع التاريخ بعد إقصاء فلامنغو من كأس العالم، فقد قدم العرب أداء مميزا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الهلال صنع التاريخ أمام فلامنغو وسيكون منافس ريال مدريد في النهائي إذا فاز على الأهلي. لقد فازوا بشكل عادل على البرازيليين، والفريق السعودي سيظهر لأول مرة في نهائي البطولة".