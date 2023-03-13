الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة القوة الجوية ضد الشباب في كأس الملك سلمان للأندية

تنطلق، اليوم الإثنين، منافسات الدور الأول من عمر بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بمواجهتين ضمن جولة الذهاب.

يحل الشباب السعودي ضيفاً على القوة الجوية العراقي، كما أن الهلال السوداني يستضيف المنامة البحريني.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة القوة الجوية ضد الشباب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "جزع النخلة" بمدينة البصرة في الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت العراق وبتوقيت السعودية.. ويديرها الحكم اللبناني علي رضا.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 3 بصوت المعلق سمير المعيرفي، كما تذاع عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي.