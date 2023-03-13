الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة القوة الجوية ضد الشباب في كأس الملك سلمان للأندية
تنطلق، اليوم الإثنين، منافسات الدور الأول من عمر بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بمواجهتين ضمن جولة الذهاب.
يحل الشباب السعودي ضيفاً على القوة الجوية العراقي، كما أن الهلال السوداني يستضيف المنامة البحريني.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة القوة الجوية ضد الشباب.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "جزع النخلة" بمدينة البصرة في الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت العراق وبتوقيت السعودية.. ويديرها الحكم اللبناني علي رضا.
وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 3 بصوت المعلق سمير المعيرفي، كما تذاع عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على عدة مواجهات بين الفريقين بدأت في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2006.
وفاز الشباب وقتها على القوة الجوية بنتيجة 2-0 ثم تغلب أيضاً بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب.
ولعب الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لنسخة 2022، وتعادلا بنتيجة 1-1 ذهاباً ثم فاز الشباب بنتيجة 3-0 في الإياب.
نظام البطولة
تقام البطولة على عدة مراحل بدأت بمرحلة الدور التمهيدي التي شهدت مشاركة 4 أندية هي أرتا سولار بطل جيبوتي وفولكانو بطل جزر القمر وفحمان اليمني وهورسيد بطل الصومال.
وأسفرت مرحلة الدور التمهيدي عن تأهل فريق فحمان اليمني إلى الدور الأول للبطولة الذي يقام بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 28 فريقاً وتسفر عن تأهل 6 أندية فقط لاستكمال الدور الرئيسي الذي يقام في المملكة العربية السعودية في الصيف المقبل.
أسلحة القوة الجوية
يسعى القوة الجوية لتحقيق الفوز على ملعبه لتسهيل مهمته قبل خوض مباراة الإياب في المملكة العربية السعودية يوم 16 أبريل المقبل.
وقال قحطان جثير، المدير الفني لفريق القوة الجوية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه سعيد بالمشاركة في هذه البطولة، مؤكداً أن مثل هذه المباريات من شأنه أن يرفع مستوى اللاعبين.
وأكد أن فريقه جاهز لهذه المباراة التي تأتي أمام أحد الأندية القوية والتي تملك لاعبين على أعلى مستوى.
ويحتل القوة الجوية حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري العراقي برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشرطة، وله مباراة مؤجلة.
ويعتمد القوة الجوية على تشكيلة تضم فهد طاليب لحراسة المرمى وأمامه الرباعي ويلسون أكاكبو وإبراهيم بايش ورسلان حنون وحمزة عدنان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غيث المعروفي وأفري أكوا وفرانكو أوتشو مع ثلاثي الهجوم حمادي أحمد وكريست موجالو وحسين جبار.
أوراق الشباب
يدخل الشباب مواجهة القوة الجوية باحثاً أيضاً عن العودة بنتيجة إيجابية خاصة أن الأجواء الجماهيرية في مواجهة البصرة تزيد صعوبة اللقاء.
وقال الإسباني فيسنت مورينو، المدير الفني لفريق الشباب، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إنه لا يشعر بالقلق قبل هذه المواجهة رغم بعض الغيابات التي تضرب صفوف فريقه.
وأشار إلى أنه سيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة القوة الجوية، موضحاً أن فريقه جاهز لهذه المباراة.
ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر بعد مرور 20 جولة.
ويعاني الشباب من بعض الغيابات المهمة على رأسها كارلوس جونيور ونواف العابد وفواز القرني وسعيد الربيعي بسبب الإصابات بخلاف رغبة مورينو في إراحة بعض لاعبيه مثل إيفر بانيجا ورضا شراحيلي وفهد المولد.
ويعتمد الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى كيم سيونغ جيو وأمامه الرباعي فواز الصقور وحسان تمبكتي وإياغو دوس سانتوس ومتعب الحربي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غريغورز كريشوياك وحسين آل منصر، وعلى الأطراف آرون بوبندزا وكريستيان جوانكا مع ثنائي الهجوم سانتي مينا وأحمد عبده جابر.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة بالنسبة للشباب بسبب الأجواء الجماهيرية ومحاولات إدارة النادي العراقي توفير أجواء داعمة للفريق لتحقيق الفوز.
وأوضح أن خبرات لاعبي الشباب سيكون لها الدور الأكبر في عبور هذا الاختبار بنتيجة جيدة مع رغبة المدرب مورينو في إراحة بعض العناصر المميزة في ظل قوة المنافسة في الدوري.