مسؤول بنادي إنبي: إيريك تراوري اختفى منذ أيام.. وزوجته لا تعرف عنه شيئا (فيديو)
قال نادي إنبي المنافس في الدوري المصري الممتاز، إن لاعبه إيريك تراوري "اختفى" منذ عدة أيام. وتواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه دون جدوى.
وأوضح محمد إسماعيل، مدير كرة القدم بالنادي، في تصريحات تلفزيونية، أن الجناح تراوري، البالغ 26 عاما، القادم من بوركينا فاسو والمعار من بيراميدز، "اختفى منذ مباراة أسوان (الشهر الماضي) حين طلب منه المدرب تامر مصطفى المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة لكنه اتجه إلى غرفة الملابس ثم غادر الملعب ولم يظهر بعدها".
وأضاف: "بعد عطلة عيد الفطر استمر غيابه، وحاول النادي التواصل معه للتحقيق معه لكنه أغلق هواتفه".
وتابع: "توجهنا إلى مقر إقامته وتواصلنا مع زوجته لكنها قالت إنها لا تعرف عنه شيئا منذ أيام".
"أردنا تحرير محضر لدى الشرطة لكن زوجته رفضت ذلك في الوقت الحالي، كما أن النادي لا يملك جواز سفره ولا نعرف إن كان سافر خارج البلاد".
وأكد أن إنبي أبلغ الاتحاد المصري للعبة باختفاء اللاعب، لكنه لم يتقدم بشكوى ضده.
وأشار إسماعيل إلى أن الأولوية للنادي هي الاطمئنان على اللاعب، الذي سبق له اللعب بصفوف أسوان ومصر للمقاصة، ثم معرفة سبب الغياب "إن كان بسبب غضب من النادي أو بسبب مشكلة ما".
وواصل: "إيريك يبدو منطويا هذا الموسم وشارك في دقائق قليلة معنا، الموضوع غريب لأن إيريك كان من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر".
"نتمنى أن يكون في حالة جيدة، وبعدها سنناقش الإجراءات في وقت لاحق".
وأكد: "بالفعل اختفاؤه طوال هذه المدة أمر غريب، ولا توجد أي أسباب تستدعي هروبه وانقطاعه عن التدريبات، وجواز السفر الخاص به كان بحوزته لأنه لاعب معار إلى نادينا ولا يملك الفريق عقده".
ويحتل إنبي المركز العاشر في الدوري برصيد 33 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط على منطقة الهبوط.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر، صاحب المركز الثاني، الذي خاض 26 مباراة.