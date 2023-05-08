مسؤول بنادي إنبي: إيريك تراوري اختفى منذ أيام.. وزوجته لا تعرف عنه شيئا (فيديو)

قال نادي إنبي المنافس في الدوري المصري الممتاز، إن لاعبه إيريك تراوري "اختفى" منذ عدة أيام. وتواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه دون جدوى.

وأوضح محمد إسماعيل، مدير كرة القدم بالنادي، في تصريحات تلفزيونية، أن الجناح تراوري، البالغ 26 عاما، القادم من بوركينا فاسو والمعار من بيراميدز، "اختفى منذ مباراة أسوان (الشهر الماضي) حين طلب منه المدرب تامر مصطفى المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة لكنه اتجه إلى غرفة الملابس ثم غادر الملعب ولم يظهر بعدها".

وأضاف: "بعد عطلة عيد الفطر استمر غيابه، وحاول النادي التواصل معه للتحقيق معه لكنه أغلق هواتفه".