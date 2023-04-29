أهداف مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

ويسجل الهلال ظهوره الخامس في نهائي البطولة بنظامها الحالي بعدما خاض النهائي من قبل في نسخ 2014 و2017 و2019 و2021.

وفاز الهلال في آخر 9 مباريات لعبها في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، وهو أعلى رقم من الانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية بالبطولة.

ويعد أوراوا ريد دياموندز أقوى الأندية المشاركة في النسخة الحالية بدوري أبطال آسيا، حيث سجل 31 هدفا مقابل 22 هدفا من توقيع الهلال.

وحافظ أوراوا على نظافة شباكه في 5 مباريات من آخر 6 مباريات بدوري الأبطال، وقبل ذلك حافظ الفريق على نظافة شباكه في 15 مباراة بالبطولة.

أما الهلال فحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من آخر 9 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل في سايتاما.

والهلال أكثر ناد تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.