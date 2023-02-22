هل يستطيع النصر السعودي تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز بعد إصابته؟ (فيديو)

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن إمكانية قيام إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر في تسجيل لاعب محترف بدل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب الفريق، بعد الكشف عن إصابته القوية، مساء الثلاثاء.

وأعلن النصر إصابة مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ولم يكشف عن مدة غياب اللاعب، ولكن البعض رجح أن فترة غيابه ستطول وربما تؤدي لانتهاء موسمه مع "العالمي".

وقال الشيخي في تصريحات تلفزيونية: "النصر لا يستطيع تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز بحسب اللائحة، بالعكس عليه التزامات مثل: علاج اللاعب، ودفع رواتبه حتى انتهاء مدة الشفاء، لذلك لا يمكن تسجيل لاعب بديل بسبب الإصابة".