هل يستطيع النصر السعودي تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز بعد إصابته؟ (فيديو)
كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن إمكانية قيام إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر في تسجيل لاعب محترف بدل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب الفريق، بعد الكشف عن إصابته القوية، مساء الثلاثاء.
وأعلن النصر إصابة مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ولم يكشف عن مدة غياب اللاعب، ولكن البعض رجح أن فترة غيابه ستطول وربما تؤدي لانتهاء موسمه مع "العالمي".
وقال الشيخي في تصريحات تلفزيونية: "النصر لا يستطيع تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز بحسب اللائحة، بالعكس عليه التزامات مثل: علاج اللاعب، ودفع رواتبه حتى انتهاء مدة الشفاء، لذلك لا يمكن تسجيل لاعب بديل بسبب الإصابة".
وأضاف الشيخي: "يمكن للنصر تسجيل لاعب بديل لمارتينيز فقط إذا وافق اللاعب على إنهاء عقده بالتراضي، ولكن بشرط أن يكون البديل لاعبًا حرًّا منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية".
وتابع: "من شروط التعاقد مع آخر بديل أن يكون اللاعب عاطلًا منذ الـ28 من يناير أو قبل (كاللاعب إيسكو مثلا)، أما اللاعبون العاطلون بعد الـ28 من يناير (كمارسيلو وسوزا) فلا يمكن تسجيلهم".
وكانت تقارير أشارت إلى أن إدارة النصر تدرس تسجيل لاعب محترف بديل للمصاب بيتي مارتينيز بشرط أن يكون اللاعب المراد التعاقد معه حرًّا دون أي عقد، أو سيتم إعادة قيد الحارس دافيد أوسبينا بديلًا عنه.
وكان بيتي مارتينيز (29 عامًا) انضم للنصر، المتصدر برصيد 40 نقطة، في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي في عقد يمتد لأربع سنوات.
وذكرت تقارير ،في ديسمبر الماضي، أن اللاعب يريد الرحيل عن الفريق.
يذكر أن بيتي كان غاب عن تسع الجولات الأولى للنصر في الموسم الجاري من دوري روشن، إثر معاناته من التهام في غشاء التامور المحيط بالقلب، قبل أن يتم شفاؤه منه بشكل كامل.
وشارك النجم الأرجنتيني مع النصر في 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الاتحاد والشباب، وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.