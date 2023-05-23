تقرير: كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن النصر وعقبتان تهددان رغبته

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يستهدف الرحيل عن الفريق، بعدما قضى 5 أشهر فقط في صفوف "العالمي".

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في ديسمبر الماضي في صفقة مجانية، عقب فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025 يتقاضى بموجبه 200 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن "رونالدو أدرك أن منشآت التدريب والبنية التحتية الرياضية في السعودية أقل جودة من نظيرتها في أوروبا، لذا يرغب في العودة إلى أحد الأندية الأوروبية في الوقت الحالي".