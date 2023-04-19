ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يتعادل مع النصر.. والوحدة يعبر الجزيرة
تعادل فريق شباب الأهلي دبي مع نظيره النصر، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين.
وسجل ثنائية شباب الأهلي يحيى الغساني، وفيدريكو كارتابيا، في الدقيقتين 10 و65، فيما سجل للنصر عبدالله توري، وعادل تاعرابت، في الدقيقتين 12 و89.
وبهذه النتيجة، واصل شباب الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 50 نقطة، ووصل النصر للنقطة 24 محتلًا المركز العاشر.
وفي مباراة أخرى، فاز الوحدة على نظيره الجزيرة، بنتيجة (3-1).
وسجل ثلاثية الوحدة جواو بيدرو، وعلاء زهير، وفاكوندو كروسبزكي، في الدقائق 21 و26 و53، فيما سجل هدف الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة، وصل الوحدة للنقطة 45 محتلًا المركز الثاني، فيما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 40 محتلًا المركز السادس.
كما فاز خورفكان على نظيره الظفرة بنتيجة (3-1).
وسجل ثلاثية خورفكان إيلتون بوا، مورتي، وانتونيو فالمور، وسايمون كابرال، في الدقائق 2 و5 و86، فيما سجل هدف الظفرة عبدالله الرفاعي في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة وصل خورفكان للنقطة 24 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الظفرة عند 8 نقاط محتلًا المركز الأخير، ويتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.