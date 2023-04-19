ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يتعادل مع النصر.. والوحدة يعبر الجزيرة

تعادل فريق شباب الأهلي دبي مع نظيره النصر، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل ثنائية شباب الأهلي يحيى الغساني، وفيدريكو كارتابيا، في الدقيقتين 10 و65، فيما سجل للنصر عبدالله توري، وعادل تاعرابت، في الدقيقتين 12 و89.

وبهذه النتيجة، واصل شباب الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 50 نقطة، ووصل النصر للنقطة 24 محتلًا المركز العاشر.