خليجي 25.. تبادل لاعبين يمنيين واقي الساق يثير جدلا على مواقع التواصل

أثارت لقطة تبادل اللاعبين اليمنيين عمر الداحي وزميله في المنتخب علي العمري، واقيَ الساق، يوم أمس الجمعة، في مباراة المنتخب اليمني ضد نظيره السعودي، في ثاني مباريات المجموعة الأولى من بطولة "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية، جدلا ولغطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدى استعداد المنتخب وإمكانياته للمشاركة في البطولة.

وأخرج مدرب المنتخب اليمني، التشيكي ميروسلاف سكوب، اللاعب عمر الداحي عند الدقيقة 84 من وقت المباراة التي تلقى فيها اليمن أولى هزائمه في البطولة، أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، وأدخل بديلًا عنه اللاعب علي عبده العمري، إلا أن اللاعب البديل توقف قرب خط التماس منتظرًا أن يقوم زميله الداحي بتبديل واقي الساق معه، قبل أن يرتديه وينزل إلى أرضية الملعب.

وتسببت لقطة اللاعبين بكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، إذ يصفها الكاتب والمحلل الرياضي، محمد العولقي في مقالة تداولتها وسائل إعلام محلية اليوم السبت بـ"لقطة مأساوية لا يمكن أن تشاهدها في ملاعب كرة القدم بما فيها ملاعب الحارات، لخصت المشهد الفوضوي الذي يعصف بالمنتخب اليمني في زمن تباع فيه كرامة اليمن على رصيف البصرة".

وتابع: "مشهد حزين أدمى عيون وقلوب أهل الدار وما وراء الجار، لكنه بالنسبة لمنتخب اليمن مألوف ومباح وعادي".