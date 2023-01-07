خليجي 25.. تبادل لاعبين يمنيين واقي الساق يثير جدلا على مواقع التواصل
أثارت لقطة تبادل اللاعبين اليمنيين عمر الداحي وزميله في المنتخب علي العمري، واقيَ الساق، يوم أمس الجمعة، في مباراة المنتخب اليمني ضد نظيره السعودي، في ثاني مباريات المجموعة الأولى من بطولة "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية، جدلا ولغطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدى استعداد المنتخب وإمكانياته للمشاركة في البطولة.
وأخرج مدرب المنتخب اليمني، التشيكي ميروسلاف سكوب، اللاعب عمر الداحي عند الدقيقة 84 من وقت المباراة التي تلقى فيها اليمن أولى هزائمه في البطولة، أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، وأدخل بديلًا عنه اللاعب علي عبده العمري، إلا أن اللاعب البديل توقف قرب خط التماس منتظرًا أن يقوم زميله الداحي بتبديل واقي الساق معه، قبل أن يرتديه وينزل إلى أرضية الملعب.
وتسببت لقطة اللاعبين بكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، إذ يصفها الكاتب والمحلل الرياضي، محمد العولقي في مقالة تداولتها وسائل إعلام محلية اليوم السبت بـ"لقطة مأساوية لا يمكن أن تشاهدها في ملاعب كرة القدم بما فيها ملاعب الحارات، لخصت المشهد الفوضوي الذي يعصف بالمنتخب اليمني في زمن تباع فيه كرامة اليمن على رصيف البصرة".
وتابع: "مشهد حزين أدمى عيون وقلوب أهل الدار وما وراء الجار، لكنه بالنسبة لمنتخب اليمن مألوف ومباح وعادي".
وقال المحلل الرياضي، في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، أحمد العيسي: "لو كنت رئيسا لاتحاد الكرة وشاهدت لقطة الداحي المؤلمة التي مثلث بوطن الثلاثة آلاف حضارة على مرأى ومسمع من حاضرة بابل ومعلقاتها، لكتبت استقالتي في المنصة فورا، ولأصدرت بيان اعتذار للجماهير اليمنية أعلن فيه خروجي من المشهد الكروي إلى الأبد".
وقال الناشط إبراهيم عبدالقادر، في تغريدة على موقع تويتر، إن "هذه اللقطة تقول كل شيء، لقطة بطولة خليجي 25 بلا منازع، اللاعب الذي تم استبداله يعطي زميلة الكسارات".
ودعا إلى عدم الاستغراب من سوء أداء المنتخب اليمني، لأن "هذه إمكانياته، وهذا الطبيعي ولا عجب في ذلك، فلا دوري نلعب فيه، ولا اهتمام بالكرة، ولا دعم ولا تأهيل؛ لا داع للمثالية".
ويرى مالك اليزيدي اليافعي، في تغريدته على تويتر، أن "انسحاب المنتخب اليمني بعد هذه الصورة أفضل له من الإهانة التي يتعرض لها في كل بطولة".
واعتبر الناشط فرحان بجاش العامري، أن هذه اللقطة "تلخص وجع البلاد بأكملها وليس المنتخب وحده.. ما الذي يحدث هنا يا اتحاد كرة القدم اليمنية!! موقف مخجل جدا للاتحاد اليمني لكرة القدم، لاعب يمني يترك أرضية الملعب وعند خروجه يسلم لزميله الآخر واقي الساق أو ما يعرف بالكسارات.. نظرا لعدم وجود عدد كاف منها بعدد اللاعبين".
وطالب الناشط العراقي، أكرم الجابري، اتحاد بلده لكرة القدم بمتابعة المنتخب اليمني وتجهيزه كافة المستلزمات، معتبرًا مقطع الفيديو لتبادل اللاعبين اليمنيين "محزنا للغاية".
وذكرت صفحة "تعز تايم" الإخبارية اليمنية على موقع تويتر، السبت، أن رئيس الجالية اليمنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فواز الرياشي، تكفّل بشراء مستلزمات الحماية الجسدية للاعب المنتخب اليمني لكرة القدم، المشارك في بطولة خليجي 25، بعد ظهور لاعب بديل من أفراد المنتخب يستعير واقيات الساق من زميله الذي غادر الملعب.
في المقابل، نشرت صفحة الاتحاد اليمني لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، تصريحًا على لسان رئيس بعثة المنتخب الأول، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عبدالوهاب الزرقة، قال فيه إن "هناك من يسعى بطريقة مريبة وبأسلوب واضح للجميع لخلق حالة من اللا استقرار النفسي والمعنوي لدى لاعبي المنتخب في محاولات متكررة لتثبيط الهمم من خلال تسريبات كاذبة عن عدم الاهتمام بهم وعدم توفير ما يحتاجونه وصرف بدل سفر".
وأكد الزرقة، أن اتحاد الكرة اليمني "حرص رغم الظروف الصعبة على إعداد المنتخب والتعاقد مع أفضل المدربين، التشيكي ميروسلاف سكوب مع مساعديه ووفر معسكرا خارجيا وأفضل تغذية وعمل على توفير كل المستلزمات والملابس المتعددة والمختلفة والمتكاملة من أفضل الشركات العالمية وتم صرف مبلغ مالي لكل لاعب 600 دولار قبل أن يتوجهوا الى البصرة لخوض البطولة".
وأشار إلى وجود "اهتمام كبير بجميع اللاعبين في كل الاتجاهات وسيتم صرف مبالغ أخرى وفي حال تحقيق نجاح واداء عالٍ سيتم منحهم مكافآت مجزية".
وسجل سيمحان النابت هدفا وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول ليقود السعودية للفوز 2-صفر على اليمن وتصدر المجموعة الأولى في "خليجي 25"، يوم الجمعة.
وتصدرت السعودية، التي تشارك في البطولة بالفريق الثاني، المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من العراق صاحب الأرض وعُمان بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الافتتاح بينما يأتي اليمن في المركز الرابع والأخير دون رصيد.