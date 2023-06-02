النصر يعلن رسميا رحيل الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي

وكان نادي النصر السعودي أعلن أنه سيلاقي منافسيه باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وديا، استعدادا للموسم المقبل.

وقال النصر، الذي أنهى الدوري متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد البطل، عبر موقع "تويتر"، إنه وقع اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية للفريق الأول في اليابان، الشهر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وأكد النصر أنه سيختتم استعداداته الصيفية بجولة خاصة في اليابان، وسيخوض مباراتين وديتين يوم 25 يوليو أمام باريس سان جيرمان، وأمام إنتر ميلان يوم 27 يوليو.

وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر نفسه.