النصر يعلن رسميا رحيل الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي
أعلن نادي النصر السعودي رسميا رحيل الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي بعد نهاية عقده مع الفريق.
وانتقل روسي إلى النصر السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة، قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني، لتعويض إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا، لكنه لم يحظ بثقة الجهاز الفني للفريق، ليظل حبيسَ مقاعد البدلاء.
وشارك "روسي" في 8 مباريات مع النصر واستقبلت شباكه 9 أهداف.
ولعب أوغستين في صفوف عدة فرق أرجنتينية وتشيلية.
وشارك أوغستين في 199 مباراة مع الأندية، اهتزت شباكه 163 مرة.
وحافظ الحارس الأرجنتيني على نظافة شباكه في 86 مباراة.
ولم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين الأول، لكنه لعب مع المنتخبات الأرجنتينية في الفئات السنية.
وكان نادي النصر السعودي أعلن أنه سيلاقي منافسيه باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وديا، استعدادا للموسم المقبل.
وقال النصر، الذي أنهى الدوري متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد البطل، عبر موقع "تويتر"، إنه وقع اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية للفريق الأول في اليابان، الشهر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.
وأكد النصر أنه سيختتم استعداداته الصيفية بجولة خاصة في اليابان، وسيخوض مباراتين وديتين يوم 25 يوليو أمام باريس سان جيرمان، وأمام إنتر ميلان يوم 27 يوليو.
وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر نفسه.