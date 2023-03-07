الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة عربية على صفيح ساخن بين الزمالك المصري وضيفه الترجي التونسي في قمة مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتقام في نفس التوقيت مواجهة عربية أخرى مثيرة في إطار المجموعة ذاتها تجمع بين شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد الترجي في دوري الأبطال.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.
وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".
ترتيب المجموعة
يحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات، وسجل الترجي 4 أهداف ولم تهتز شباكه مع مدربه التونسي نبيل معلول.
ويحتل المريخ المركز الثاني مع مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو برصيد 4 نقاط، وحقق المريخ فوزاً وتعادلاً وتلقى الخسارة.. وسجل هدفاً واستقبل مثله.
ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث مع مدربه التونسي نبيل الكوكي برصيد 3 نقاط، وحقق الفريق الجزائري فوزاً وتلقى خسارتين.. وسجل هدفاً واستقبل هدفين.
ويحتل الزمالك المركز الرابع والأخير مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا برصيد نقطة واحدة، وحقق الزمالك تعادلاً وتلقى هزيمتين دون انتصار.. ولم يسجل أي هدف واستقبل 3 أهداف.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على مواجهات من العيار الثقيل بين الزمالك والترجي، ويتفوق الفريق الأبيض بواقع 6 انتصارات مقابل 5 للترجي و3 تعادلات.
وحسم الترجي أول ألقابه بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك عام 1994 بعد التعادل في القاهرة بدون أهداف ثم الفوز في ملعب المنزه بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تألق الراحل الهادي بالرخيصة الذي سجل هدفين لأبناء "الدم والذهب".
وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2002 وتعادلا بنتيجة 1-1 في تونس، ولكن الزمالك حقق فوزاً مثيراً بهدف مدحت عبدالهادي في القاهرة.
وتجدد الموعد ولكن هذه المرة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بنتيجة 3-0 في القاهرة ثم حقق فوزه الأول في تونس بنتيجة 2-1.
وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2005، وتعادلا بنتيجة 1-1 في القاهرة ثم فاز الزمالك في تونس بنتيجة 2-1.
وحسم الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي في قطر عام 2020 بنتيجة 3-1 كما تأهل على حساب الترجي لنصف نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا بنفس العام بعد الفوز بالنتيجة ذاتها في مصر والخسارة في تونس بنتيجة 0-1.
وفاز الترجي ذهاباً وإياباً في مرحلة المجموعات لنسخة دوري الأبطال بالموسم الماضي بنتيجة 3-1 و1-0 ثم فاز في لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بنتيجة 2-0.
أسلحة الزمالك
يدخل الزمالك اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل إنعاش آماله في المنافسة على التأهل لربع النهائي.
ويواجه الزمالك تراجعا شديدا في النتائج منذ بداية العام الحالي لدرجة أن الفريق الأبيض لم يحقق سوى انتصارين فقط على حساب فيوتشر وسموحة بالدوري من 13 مباراة لعبها منذ بداية العام الجاري تلقى خلالها 6 هزائم.
واعترف البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بصعوبة المواجهة خاصة مع سوء وضعية الفريق في جدول الترتيب.
وأشار فيريرا إلى أن فريقه لم يكن سيئاً رغم تراجع النتائج بدوري الأبطال مؤكداً أنه سيعمل على حل الأزمة الهجومية للفريق الأبيض.
وتناثرت أنباء بشأن احتمالية رحيل فيريرا عن منصبه حال عدم تحقيق الفوز على الترجي كما ترددت أنباء أخرى عن تقدم أسامة نبيه المدرب العام باعتذار عن عدم البقاء في منصبه عقب اللقاء.
ويعاني الزمالك غياب قائده محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بجانب عمر جابر ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة بسبب الإصابات.
ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد صبحي وأمامه رباعي خط الدفاع حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح.
ويقود خط الوسط نبيل عماد "دونجا" وبجواره محمد أشرف "روقة" وسيف فاروق جعفر مع ثلاثي خط الهجوم أحمد سيد "زيزو"، ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري.
وقال نبيل محمود، مدافع الزمالك الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المستوى الذي يقدمه الفريق الأبيض هذا الموسم لا يليق بتاريخه ولا لاعبيه الحاليين الذين توجوا بلقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي.
وأضاف: "مواجهة الترجي نقطة فاصلة في مشوار التأهل لربع النهائي، والخسارة تعني ضياع الفرصة تقريباً، وفي رأيي المباراة تحتاج لروح وتكاتف اللاعبين بغض النظر عن الأمور الفنية والتكتيكية".
أوراق الترجي
يحشد الترجي أسلحته للخروج من موقعة برج العرب بفوز جديد يعزز العلامة الكاملة ويقوده للتأهل رسمياً إلى ربع النهائي.
وقال نبيل معلول في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الترجي جاهز ولديه روح معنوية مرتفعة بعدما حقق 12 فوزاً في آخر 14 مواجهة وفاز على الزمالك في رادس.
وأشار إلى أن الزمالك فريق كبير ويستطيع العودة مجدداً رغم تراجع نتائجه، موضحاً أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.
ويعتمد الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى معز بن شريفية وأمامه الرباعي رائد بو شنيبة وحسام دقدوق ومحمد أمين توجاي وياسين مرياح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان مع ثلاثي خط الهجوم أنيس البدري وحمدو الهوني ومحمد علي بن حمودة.
وقال سامح الدربالي، مدافع الترجي السابق، لـ"إرم نيوز"، إن مواجهة برج العرب تختلف عن لقاء الفريقين في ملعب رادس، مؤكداً أن الزمالك سيلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وتعويض ما حدث في لقاء الجولة الماضية.
وأشار إلى أن الترجي فريق قوي ومتماسك ولديه أسلحة مهمة هجومياً خاصة الهوني والبدري، كما أن الزمالك يعول على عودة بريق نجمه زيزو.