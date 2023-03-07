الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات من العيار الثقيل بين الزمالك والترجي، ويتفوق الفريق الأبيض بواقع 6 انتصارات مقابل 5 للترجي و3 تعادلات.

وحسم الترجي أول ألقابه بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك عام 1994 بعد التعادل في القاهرة بدون أهداف ثم الفوز في ملعب المنزه بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تألق الراحل الهادي بالرخيصة الذي سجل هدفين لأبناء "الدم والذهب".

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2002 وتعادلا بنتيجة 1-1 في تونس، ولكن الزمالك حقق فوزاً مثيراً بهدف مدحت عبدالهادي في القاهرة.

وتجدد الموعد ولكن هذه المرة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بنتيجة 3-0 في القاهرة ثم حقق فوزه الأول في تونس بنتيجة 2-1.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2005، وتعادلا بنتيجة 1-1 في القاهرة ثم فاز الزمالك في تونس بنتيجة 2-1.

وحسم الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي في قطر عام 2020 بنتيجة 3-1 كما تأهل على حساب الترجي لنصف نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا بنفس العام بعد الفوز بالنتيجة ذاتها في مصر والخسارة في تونس بنتيجة 0-1.

وفاز الترجي ذهاباً وإياباً في مرحلة المجموعات لنسخة دوري الأبطال بالموسم الماضي بنتيجة 3-1 و1-0 ثم فاز في لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بنتيجة 2-0.