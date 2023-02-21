الاتحاد يعلن رسميًا تمديد عقد إيغور كورنادو حتى عام 2025
أعلن نادي الاتحاد السعودي تمديد عقد البرازيلي إيغور كورنادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2025، ليغلق الباب أمام التقارير التي تحدثت، خلال الفترة الماضية، عن قرب رحيله.
ونشر النادي صورًا وفيديو للاعب وهو يوقع على أوراق تمديد تعاقده، مع تعليق: "الجوهرة مستمر مع النمور".
ويستعد "كورنادو" لخوض مواجهة الرائد بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مواجهة الفريق ضد الاتفاق بالجولة الماضية.
ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الرائد، يوم الخميس، ضمن الجولة الـ 18 من منافسات دوري روشن السعودي.
وكان "كورنادو" قد انضم إلى صفوف الاتحاد، في صيف 2021، لمدة موسمين قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.
وخاض "كورنادو" مع الاتحاد 37 مباراة بعدد دقائق يصل إلى 2917، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، وصنع 16 فرصة محققة.
وساهم كورونادو في تتويج الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2022 بالإضافة إلى وصافة الدوري السعودي الموسم الماضي للهلال ووصافة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء المغربي.