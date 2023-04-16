القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد ألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.