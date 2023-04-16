القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد ألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
كانت الدعوى طالبت، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.