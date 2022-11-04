بعد بيان "مرتزقة الإعلام".. الإعلامي نادر كرم يرد على نادي كاظمة (فيديو)

عبر الإعلامي الكويتي نادر أكرم عن غضبه من بيان نادي كاظمة الكويتي الذي اتهم ما سماهم بـ "مرتزقة الإعلام" بتحريض الاتحاد الكويتي لكرة القدم على إيقاف نجوم النادي وخاصة المحترف الجزائري عزالدين عزي.

وكان الإعلامي الكويتي يستضيف في برنامج "بين الشوطين" يوسف بوإسكندر أمين سر نادي كاظمة الذي تحدث عن البيان وأسبابه وكان الحوار جيدا واعتبره الصحفي بالحوار البناء ووصف أمين سر النادي بالإنسان المحترم.