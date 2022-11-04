بعد بيان "مرتزقة الإعلام".. الإعلامي نادر كرم يرد على نادي كاظمة (فيديو)
عبر الإعلامي الكويتي نادر أكرم عن غضبه من بيان نادي كاظمة الكويتي الذي اتهم ما سماهم بـ "مرتزقة الإعلام" بتحريض الاتحاد الكويتي لكرة القدم على إيقاف نجوم النادي وخاصة المحترف الجزائري عزالدين عزي.
وكان الإعلامي الكويتي يستضيف في برنامج "بين الشوطين" يوسف بوإسكندر أمين سر نادي كاظمة الذي تحدث عن البيان وأسبابه وكان الحوار جيدا واعتبره الصحفي بالحوار البناء ووصف أمين سر النادي بالإنسان المحترم.
وقال الإعلامي نادر أكرم بغضب حول بيان النادي الكويتي ردا على أحد المسؤولين في كاظمة واسمه أسعد: "في إدارة الحوار وبشيء آخر، لكن تتكلم عن أخلاقي وتربيتي، ما أسمح لك يا أسعد لا أنت ولا أعضاء مجلس إدارتك مجتمعين، أنا أهلي ما ربوني من أجل أن تأتي أنت وبيانك الركيك تتكلم عن أخلاقي وتربيتي وأدبي، ليس نادر كرم من يتلفظ في الشاشة وخارج الشاشة بألفاظ معيبة، تفهم أو لا تفهم يا أسعد".
وأضاف الإعلامي نادر أكرم بغضب :" أنت وأعضاء مجلس إدارتك مجتمعين وخذ عندك العرض لك ولأعضاء مجلس إدارتك ليوم الأحد إن لم تصدر بيانا تعرض فيه الإساءات التي ذكرتموها في بيانكم: أستعملنا كلمات وعبارات على شاشة التلفزيون وإن لم تذكر هذه العبارات والكلمات التي تلفظنا بها في البرنامج أقسم بالله العظيم عند الله وعباد الله تصيرون شياطين والله أعطاك ليوم الأحد إما أن تقول ما هي الألفاظ وتتأسف لي لأني أعرف قيمة الأسف ومفهوم الاعتذار والأخلاق والتربية، لكن التجني في أخلاقي وتربيتي، لا أسمح لك لا أنت ولا أعضاء مجلس إدارتك مجتمعين وأمامك حتى يوم الأحد".
وكان اتحاد الكرة الكويتي قد أوقف اللاعب الجزائري عزالدين عزي لاعب كاظمة لقاءين وتغريمه 300 دينار كويتي، كما أوقف زميله مبارك سعيد 3 لقاءات وتم تغريمه 300 دينار على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء كاظمة والقادسية في ربع نهائي كأس سمو ولي العهد في الكويت.
ورفض الاتحاد الكويتي احتجاج نادي كاظمة وأكد أن العقوبات كانت وفق القوانين وهو ما دفع النادي لاتهام اتحاد الكرة بخرق القوانين.