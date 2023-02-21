ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحقق فوزا ثمينا على أسوان بثلاثية
وصل الأهلي للنقطة 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.
حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره أسوان، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، في الجولة 19 من بطولة الدوري المصري.
وسجل محمود عبدالمنعم "كهربا" هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34، عن طريق رأسية استقبلها من عرضية زميله حسين الشحات.
وبعد 7 دقائق، عزز أحمد عبد القادر من تقدم الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أسوان.
وسجل محمد مجدي "أفشة" الهدف الثالث في الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، وصلت لأفشة الذي سدد في أقصى الزاوية اليسرى لحارس أسوان.
بهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 22 محتلا المركز التاسع.