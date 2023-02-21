ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحقق فوزا ثمينا على أسوان بثلاثية

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره أسوان، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، في الجولة 19 من بطولة الدوري المصري.

وسجل محمود عبدالمنعم "كهربا" هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34، عن طريق رأسية استقبلها من عرضية زميله حسين الشحات.