موعد مباراة الهلال وفلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

فاز الهلال السعودي 5-3 بركلات الترجيح على الوداد المغربي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي في الرباط بالمغرب، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم السبت.

وضرب بطل السعودية وحامل لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي موعدا مع فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في مباراة قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

وتقدم أيوب العملود بهدف للوداد في الدقيقة 52 وبدا أن صاحب الأرض سيحقق الانتصار، قبل أن يدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة محمد كنو.