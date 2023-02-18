محمد الشناوي حارس الأهلي يشتبك مع الجهاز الفني للهلال بعد مواجهتهما في دوري أبطال أفريقيا
دخل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، في اشتباك لفظي وكاد أن يتطور لأكثر من ذلك، مع بعض أفراد الجهاز الفني للهلال السوداني، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.
والتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، وفاز الهلال بهدف نظيف.
الأهلي والهلال يتواجدان في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، مع القطن الكاميروني وصن داونز الجنوب أفريقي.
والتقطت عدسات المصورين عقب المباراة اتجاه الشناوي لدكة بدلاء الهلال وهو منفعل بشدة، وحاول زملاؤه في الفريق تهدئته وإثناءه عن التمادي في الأمر.
وقبل هذا الاشتباك دخل الشناوي في مشادة عنيفة مع طبيب الهلال، بعدما طالبه بالإسراع في علاج أحد لاعبي الفريق السوداني الذي سقط مصابا في أرضية الملعب قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.
وتطور الأمر لاشتباك بين الثنائي وتدخل لاعبو الفريقين لاحتواء الأزمة في ظل عصبية وانفعال الشناوي.
من جانبه، علق خالد بخيت المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الهلال السوداني على مشادة الشناوي، قائلا عقب المباراة: "لا ندري ماذا حدث داخل الملعب، من المفترض عندما يحدث داخل الملعب أي شيء ينتهي بعد المباراة، ولكن يبدو أنا هناك شيئًا أزعجه أثناء اللقاء واستمر معه".
ولم يلعب الأهلي في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال ضد القطن الكاميروني؛ بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.
بتلك النتيجة يتصدر صن داونز المجموعة بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.
فيما يأتي الأهلي ثالثا دون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.