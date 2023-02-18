محمد الشناوي حارس الأهلي يشتبك مع الجهاز الفني للهلال بعد مواجهتهما في دوري أبطال أفريقيا

دخل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، في اشتباك لفظي وكاد أن يتطور لأكثر من ذلك، مع بعض أفراد الجهاز الفني للهلال السوداني، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، وفاز الهلال بهدف نظيف.

الأهلي والهلال يتواجدان في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، مع القطن الكاميروني وصن داونز الجنوب أفريقي.

والتقطت عدسات المصورين عقب المباراة اتجاه الشناوي لدكة بدلاء الهلال وهو منفعل بشدة، وحاول زملاؤه في الفريق تهدئته وإثناءه عن التمادي في الأمر.