تعليق مثير من مرتضى منصور بعد خسارة الأهلي أمام الهلال
علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشكل مثير على هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.
وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك": "بعد هزيمة فريق الأهلي أمام الهلال في انتظار هاشتاغ المتزملكين المرتزقة، ارحل يا مرتضى".
وصب جمهور الفريق الأبيض غضبه بشكل كبير على مرتضى منصور، من خلال هاشتاغ أطلق من خلال موقع "تويتر" للمطالبة برحيله عن رئاسة النادي، وذلك عقب بداية الفريق مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد الجزائري.
وتعادل الزمالك أمام المريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ليصبح الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع المريخ بينما الترجي التونسي وبلوزداد الجزائري في الصدارة برصيد 3 نقاط ويلعب الثنائي معا مساء اليوم السبت في ثاني جولات دور المجموعات.
بينما أحيا الهلال السوداني آماله في دوري أبطال أفريقيا بفوزه 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في المجموعة الثانية اليوم السبت.
ونفذ ماكابي ليليبو ركلة حرة من الناحية اليسرى أساء محمد الشناوي حارس الأهلي تقديرها لتدخل المرمى في الدقيقة 53.
لكن الشناوي عوض خطأه عندما تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب القادم من الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 66.
ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني خلف صن دوانز المتصدر بالعلامة الكاملة بعد مباراتين.
ويأتي الأهلي في المركز الثالث من مباراة واحدة بدون رصيد مثل القطن الكاميروني.