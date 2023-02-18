تعليق مثير من مرتضى منصور بعد خسارة الأهلي أمام الهلال

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشكل مثير على هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك": "بعد هزيمة فريق الأهلي أمام الهلال في انتظار هاشتاغ المتزملكين المرتزقة، ارحل يا مرتضى".

وصب جمهور الفريق الأبيض غضبه بشكل كبير على مرتضى منصور، من خلال هاشتاغ أطلق من خلال موقع "تويتر" للمطالبة برحيله عن رئاسة النادي، وذلك عقب بداية الفريق مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد الجزائري.