نجل محمد أبو تريكة يحتفل مع لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حرص سيف محمد أبو تريكة، ابن نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على الاحتفال مع لاعبي الأهلي المصري عقب تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الأحد.

وتوج الأهلي باللقب بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي، حامل اللقب، أمس الأحد، ليتفوق 3-2 في مجموع المباراتين في تكرار لنهائي العام الماضي الذي أقيم من مباراة واحدة وانتصر فيه الوداد.

ونشر حسين الشحات، لاعب الأهلي، فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" من غرفة تغيير ملابس الفريق، يظهر من خلاله سيف محمد أبو تريكة، وهو يتواجد وسط اللاعبين ويرتدي قميص الفريق الأحمر ويحتفل مع اللاعبين وسط ترديد اللاعبين اسم والده.