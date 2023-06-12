نجل محمد أبو تريكة يحتفل مع لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
حرص سيف محمد أبو تريكة، ابن نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على الاحتفال مع لاعبي الأهلي المصري عقب تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الأحد.
وتوج الأهلي باللقب بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي، حامل اللقب، أمس الأحد، ليتفوق 3-2 في مجموع المباراتين في تكرار لنهائي العام الماضي الذي أقيم من مباراة واحدة وانتصر فيه الوداد.
ونشر حسين الشحات، لاعب الأهلي، فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" من غرفة تغيير ملابس الفريق، يظهر من خلاله سيف محمد أبو تريكة، وهو يتواجد وسط اللاعبين ويرتدي قميص الفريق الأحمر ويحتفل مع اللاعبين وسط ترديد اللاعبين اسم والده.
وحرص سيف محمد أبو تريكة على السفر من قطر، حيث يلعب هناك مع فريق قطر، ويعمل والده حاليا محللا بقنوات "بي إن سبورتس" لدعم الأهلي في النهائي القاري.
وبدوره، حرص محمد أبو تريكة، على تهنئة الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وكتب عبر تويتر: "المجد لا يُباع ولا يُشترى، المجد تصنعه النفوس الشجاعة وتحميه القلوب المخلصة النبيلة".
وأضاف: "المجد يصنعه الأهلي ورجاله في كل مكان وزمان، مبروك البطولة 11 يا أهلي يا كبير".
وأتم: "اجهز يا غوارديولا"، في الإشارة إلى (مدرب مانشستر سيتي) الذي قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والتأهل لكأس العالم للأندية.
الأهلي سيتواجد في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، ممثلاً لقارة أفريقيا.
وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.
أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.
وفي آخر 16 مباراة في مختلف المسابقات، فاز الأهلي في 14 مباراة وحافظ على شباكه 13 مرة.
بهذا الفوز، يحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار بدلا من مليونين ونصف مليون دولار، بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي عن زيادة الجوائز المالية في البطولة.
وفي الوقت ذاته يحصل الوداد على مبلغ مليوني دولار بصفته وصيفًا للبطولة.