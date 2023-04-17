النصر ضد الهلال.. قمة محورية في الصراع على لقب الدوري السعودي

وواجه المدرب الفرنسي انتقادات بسبب أسلوبه المتحفظ، وعجزه عن الفوز في كل المواجهات أمام أكبر المنافسين، ليكمل النصر رحلة استعادة اللقب الغائب منذ 2019 مع الكرواتي المؤقت دينكو إيليتشيتش مدرب فريق الشباب.

وسيحاول كريستيانو رونالدو ورفاقه استغلال سوء حالة الهلال محليا في الأسابيع الأخيرة بعد أن خرج تقريبا من سباق اللقب بصيامه عن الفوز في آخر ثلاث مباريات، إذ خسر من الشباب 3-صفر والباطن متذيل الترتيب وتعادل مع الطائي ليبقى في المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن القمة.

ويعتقد البعض أن الهلال ضحى باللقب المحلي الذي احتكره في آخر ثلاثة مواسم للتركيز في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز، حيث يستضيف الفريق الياباني في الذهاب يوم 29 أبريل الجاري.

لكن لمباراة القمة طبيعة خاصة وسيسعى فريق المدرب رامون دياز للظهور بوجه مختلف، خاصة أن المدرب الأرجنتيني يملك سجلا جيدا في مواجهات النصر إذ حقق خمسة انتصارات وخسر مرة واحدة فقط في عشر مواجهات.