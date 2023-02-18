ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الوحدة يخطف فوزا صعبا من البطائح.. وعجمان يهزم دبا الفجيرة (فيديو)

أحرز الوحدة هدفا قاتلا في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع بواسطة فاكوندو كروسبزكي ليفوز 2-1 على البطائح، ويتمسك بآمال المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي، اليوم السبت.

وكان الوحدة على أعتاب إهدار نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب في ظل التعادل 1-1 حتى نهاية الوقت الضائع البالغ تسع دقائق، ثم إلغاء بعدها هدف بواسطة لوكاس بيمنتا بسبب التسلل.

لكن لاعب الوسط الأرجنتيني كروسبزكي البالغ عمره 20 عاما قابل تمريرة ماتيوس بيريرا ووضع الكرة برأسه بلمسة واحدة داخل الشباك ليشعل احتفالات اللاعبين بالبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

وأصبح رصيد الوحدة 34 نقطة من 17 مباراة، ورغم أنه يحتل المركز الخامس، فإنه يتأخر بنقطتين فقط عن شباب الأهلي دبي المتصدر. ويملك الوصل 35 نقطة بالمركز الثاني وبفارق الأهداف عن العين والشارقة.

وبقي البطائح دون فوز للمباراة السابعة على التوالي ويحتل المركز 11 برصيد 15 نقطة.

وتقدم سيباستيان تيغالي بهدف للوحدة في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل البرازيلي لورينسي في الدقيقة 63 وبعد دقيقتين فقط من إهدار زميله جواو نوفايس ركلة جزاء.