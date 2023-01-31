ترتيب الدوري العراقي.. القوة الجوية يتعادل سلبيًا مع الزوراء ويحافظ على صدارته

انتهت القمة التي جمعت القوة الجوية بنظيره الزوراء بالتعادل السلبي، مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "الشعب" ضمن الجولة الـ 14 من الدوري العراقي الممتاز.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، والزوراء إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

وقبل هذه المباراة، تعادل الزوراء مع القوة الجوية في آخر لقاء جمع الفريقين، يوم الـ23 من يونيو الماضي، ولم يفز القوة الجوية في آخر 5 مواجهات جمعته بالزوراء منذ تغلبه، يوم الـ11 من مارس 2021، بالدوري بنتيجة 2-0.

وتقابل الفريقان 80 مرة في الدوري العراقي، وفاز الزوراء 27 مرة مقابل 26 انتصارًا للقوة الجوية و27 تعادلًا.. وسجل الزوراء 99 هدفًا وسجل القوة الجوية 97 هدفًا.