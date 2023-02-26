مسلي آل معمر يوضح أسباب سفر تاليسكا نجم النصر للعلاج في البرازيل (فيديو)
كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، أسباب موافقة ناديه على سفر أندرسون تاليسكا، نجم الفريق، للسفر إلى البرازيل من أجل الخضوع للعلاج من إصابته، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين جمهور "العالمي".
وكان النصر قد أعلن إصابة محترفه البرازيلي في العضلة الضامة، وحاجته للراحة والعلاج لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على أن يخضع للتأهيل في بلاده.
لكن سفر تاليسكا للبرازيل أدى لخروج تقارير تزعم أن الهدف من سفر اللاعب هو إحياء بعض الحفلات الغنائية، إذ بدأ في خوض التجربة الفنية وطرح عدة أغان موسيقية بالفعل العام الماضي.
وقال مسلي آل معمر، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عقب فوز الفريق على ضمك (3-0)، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين: "أي لاعب يصاب لدينا نبحث له عن أفضل الأطباء في العالم لمعالجته بأسرع وقت ممكن، هذه سياسة النصر، ومن أجل ذلك سافر تاليسكا للبرازيل".
وأضاف: "فعلنا ذلك مع كل المصابين، وقد سافر إلى إسبانيا ألفارو غونزاليس، ثم بيتي مارتينيز، والحارس أمين بخاري".
وتابع: "أما أيمن يحيى فعالجناه في ألمانيا وسلطان الغنام ذهب إلى قطر، أي لاعب يصاب نبحث له عن أفضل الأطباء عالميا بالتخصص أو نوع الإصابة".
وعن تاليسكا، شدد: "كان بإمكاننا أن نعالجه في أوروبا، لكنه فضل طبيبا مختصا مميزا يعرفه جيدا في البرازيل، حتى تكون عودته للمباريات أسرع".
ويتصدر تاليسكا هدافي النصر وبطولة الدوري السعودي هذا الموسم بتسجيل 13 هدفا.
وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا، انضم لصفوف نادي النصر قادما من غوانزو الصيني في صيف 2021 بعقد حتى يونيو 2024.