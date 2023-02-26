مسلي آل معمر يوضح أسباب سفر تاليسكا نجم النصر للعلاج في البرازيل (فيديو)

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، أسباب موافقة ناديه على سفر أندرسون تاليسكا، نجم الفريق، للسفر إلى البرازيل من أجل الخضوع للعلاج من إصابته، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين جمهور "العالمي".

وكان النصر قد أعلن إصابة محترفه البرازيلي في العضلة الضامة، وحاجته للراحة والعلاج لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على أن يخضع للتأهيل في بلاده.

لكن سفر تاليسكا للبرازيل أدى لخروج تقارير تزعم أن الهدف من سفر اللاعب هو إحياء بعض الحفلات الغنائية، إذ بدأ في خوض التجربة الفنية وطرح عدة أغان موسيقية بالفعل العام الماضي.