الاتحاد ضد الهلال.. "العميد" يسعى لتخطي "الزعيم" وملامسة لقب الدوري السعودي

يدرك الاتحاد أنه سيلامس لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرّة الأولى خلال 14 عامًا، إذا أنهى سلسلة هزائمه أمام غريمه الهلال في مباراة قمّة خارج أرضه، يوم الثلاثاء المقبل.

واقترب الاتحاد من إنهاء احتكار الهلال للقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، إذ يتصدر فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو المسابقة بفارق خمس نقاط عن النصر أقرب مطارديه قبل أربع مباريات من النهاية.

أما الهلال فخرج من السباق تقريبًا إذ يحتل المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن الاتحاد وله مباراة مؤجلة.