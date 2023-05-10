هل من حق الزمالك المشاركة في كأس النخبة التي تستضيفها أبوظبي؟

وأضاف: "وقصة الدعوة الخاصة تجعلني أقلق، فيجب وضع لوائح وضوابط من البداية، واعملوا مثل بطولة السوبر الإسباني، ولو اتحاد الكرة نجح في تغيير بند كأس السوبر بموافقة الجمعية العمومية مع حصره في بطلي الدوري والكأس وإقرار النظام الجديد ستكون هي البطولة الوحيد للسوبر، وإذا لم يتمكن اتحاد الكرة من القيام بهذا الأمر ستكون هناك بطولتان (النخبة والسوبر)، والاتحاد لديه عدة عروض لاستضافة البطولة من الإمارات وقطر والبحرين".

وتابع: "السؤال الذي يتم طرحه حاليا، هل يتأثر نادي الزمالك بعقوبة الحرمان من المشاركة في السوبر لمدة موسم بسبب العقوبات الموقعة عليه لاعتذاره عن السوبر الأخير، الإجابة لا، لأن كأس النخبة ستكون حينها بطولة منفصلة ومن حق الفريق الأبيض المشاركة إذا كانت تنطبق عليه اللوائح، وكلنا في النهاية بانتظار القرار".

وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد قال في تصريحات تلفزيونية مؤخرا: "الزمالك لن يشارك في كأس السوبر التي ستقام من مباراة واحدة الموسم المقبل وفقًا للعقوبة، لكن يمكنه المشاركة في بطولة النخبة التي ستجمع بطل ووصيف الدوري وبطلي كأس مصر وكأس الرابطة في أكتوبر المقبل بالإمارات أو قطر".