هل من حق الزمالك المشاركة في كأس النخبة التي تستضيفها أبوظبي؟
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل بطولة "كأس النخبة" المزمع إقامتها قريبا في أبوظبي، موضحا موقف نادي الزمالك من المشاركة بها في ظل توقيع عقوبة عليه بسبب اعتذاره عن المشاركة في مواجهة السوبر المصري الأخيرة ضد الأهلي، ليواجه الأخير نظيره بيراميدز، بالمباراة التي أقيمت في الإمارات.
وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "هناك اجتماع مرتقب لحسم نظام بطولة كأس النخبة، وسيتم عقد هذا الاجتماع بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الراعية، لحسم تفاصيل ونظام ولوائح البطولة، وستكون ما بين 4 فرق، بطلي الدوري والكأس وبطل كأس الرابطة وفريق رابع قد يكون صاحب المركز الثاني بالدوري أو عن طريق تلقيه دعوة خاصة".
وأضاف: "وقصة الدعوة الخاصة تجعلني أقلق، فيجب وضع لوائح وضوابط من البداية، واعملوا مثل بطولة السوبر الإسباني، ولو اتحاد الكرة نجح في تغيير بند كأس السوبر بموافقة الجمعية العمومية مع حصره في بطلي الدوري والكأس وإقرار النظام الجديد ستكون هي البطولة الوحيد للسوبر، وإذا لم يتمكن اتحاد الكرة من القيام بهذا الأمر ستكون هناك بطولتان (النخبة والسوبر)، والاتحاد لديه عدة عروض لاستضافة البطولة من الإمارات وقطر والبحرين".
وتابع: "السؤال الذي يتم طرحه حاليا، هل يتأثر نادي الزمالك بعقوبة الحرمان من المشاركة في السوبر لمدة موسم بسبب العقوبات الموقعة عليه لاعتذاره عن السوبر الأخير، الإجابة لا، لأن كأس النخبة ستكون حينها بطولة منفصلة ومن حق الفريق الأبيض المشاركة إذا كانت تنطبق عليه اللوائح، وكلنا في النهاية بانتظار القرار".
وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد قال في تصريحات تلفزيونية مؤخرا: "الزمالك لن يشارك في كأس السوبر التي ستقام من مباراة واحدة الموسم المقبل وفقًا للعقوبة، لكن يمكنه المشاركة في بطولة النخبة التي ستجمع بطل ووصيف الدوري وبطلي كأس مصر وكأس الرابطة في أكتوبر المقبل بالإمارات أو قطر".
وأوضح: "الناس اعتقدت أن البطولة الجديدة التي ستكون بين 4 أندية هتبقى بديل لبطولة السوبر، إحنا عندنا السوبر اللي بين بطلي الدوري والكأس وهذه بطولة مستقلة".
وأردف: "لكن عندنا بطولة مستحدثة جديدة سنطلق عليها النخبة وسيشارك فيها الأول والثاني في الدوري بجانب بطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، هذا بخلاف بطولة السوبر".
واستطرد: "غالبا بطولة النخبة ستقام في شهر أكتوبر المقبل، هي بطولة جيدة للتسويق والأندية الجماهيرية وممكن نجد الاتحاد السكندري يشارك أو غزل المحلة، أو المصري البورسعيدي، أو الإسماعيلي، وهذا ما نسعى إليه الفترة المقبلة".