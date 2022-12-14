الاتحاد يخسر استئناف 3 قضايا أمام محكمة "كاس" ويواجه أزمة في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن خسارة إدارة نادي الاتحاد السعودي لـ3 قضايا، قامت الإدارة بتقديم استئنافات فيها، أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، لتصبح قراراتها نافذة.

وقالت الصحيفة إنه بناء على خسارة إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لهذه القضايا، فإنه يمنع من التسجيل بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يسدد أو يسوي المبالغ المترتبة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثي غاري رودريغيز، والصربي ألكسندر بريغوفيتش، والفرنسي يوسف نياكاتي، لاعبي الاتحاد السابقين، كسبوا الطعن المقدم من النادي على الأحكام الصادرة من لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الاتحاد فسخ عقد رودريغيز الذي لعب له خلال الفترة بين 2020، 2021، بمقابل يتم دفعه على أقساط، ولكن النادي لم يلتزم بسداد أي دفعة للاعب القادم من الرأس الأخضر.