الاتحاد يخسر استئناف 3 قضايا أمام محكمة "كاس" ويواجه أزمة في الميركاتو الشتوي
كشفت صحيفة "الرياضية" عن خسارة إدارة نادي الاتحاد السعودي لـ3 قضايا، قامت الإدارة بتقديم استئنافات فيها، أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، لتصبح قراراتها نافذة.
وقالت الصحيفة إنه بناء على خسارة إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لهذه القضايا، فإنه يمنع من التسجيل بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يسدد أو يسوي المبالغ المترتبة عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثي غاري رودريغيز، والصربي ألكسندر بريغوفيتش، والفرنسي يوسف نياكاتي، لاعبي الاتحاد السابقين، كسبوا الطعن المقدم من النادي على الأحكام الصادرة من لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان الاتحاد فسخ عقد رودريغيز الذي لعب له خلال الفترة بين 2020، 2021، بمقابل يتم دفعه على أقساط، ولكن النادي لم يلتزم بسداد أي دفعة للاعب القادم من الرأس الأخضر.
وأعلن الاتحاد في يناير 2022، إنهاء تعاقد الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الفريق بالتراضي، من أجل تسجيل التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله المنتقل من نادي النصر، ليطالب بعدها اللاعب بمستحقاته المتأخرة.
ويحتاج الاتحاد لدفع مبلغ مليون و800 ألف يورو قيمة مستحقات بريغوفيتش، لكي يسمح له "فيفا" بقيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وصدر في وقت سابق ضد الاتحاد، قرارات نهائية لصالح البرازيلي جوناس دي سوزا، والتونسي أنيس البدري، بينما لم يصدر حكم نهائي حتى الآن في قضية الإيفواري سيكو سانوغو، حيث ما زالت منظورة في "كاس".
ويحتاج الاتحاد لتسديد مبلغ ضخم، حيث تصل قيمة هذه المستحقات إلى نحو 100 مليون ريال، وتسعى الإدارة القانونية حاليا لإيجاد حلول لها بالسداد، أو الجدولة خلال الفترة المقبلة.
وتوقفت مباريات الدوري السعودي للمحترفين منذ منتصف أكتوبر الماضي، بسبب استعدادات "الأخضر" للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، التي ودعها من دور المجموعات رغم الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1.
وتعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء الخميس 15 ديسمبر، من خلال 8 مباريات تُقام ضمن منافسات الجولة التاسعة، وتأتي في مقدمتها قمة الشباب والاتحاد.
الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.