الرجاء المغربي يفوز بثلاثية خارج أرضه على سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

عاد الرجاء المغربي بفوز ثمين بنتيجة 3-صفر من مباراته في ضيافة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

ووضع حمزة خابا الرجاء في المقدمة بهدف بعد نصف ساعة من اللعب، قبل أن يعزز سفيان بنجديدة النتيجة بحلول الدقيقة 82.

وأضاف إسماعيل المقدم الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة.

وتلقى سيمبا هزيمته الثانية على التوالي ليبقى دون نقاط.