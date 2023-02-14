بعد إعلان استضافتها.. ما النادي الذي سيمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023؟
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السعودية حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2023، إذ ستقام المنافسات بين 12 و22 ديسمبر المقبل.
ويشارك في البطولة 6 أندية أبطال قاراتهم، بجانب النادي الحاصل على بطولة الدوري الخاص بالبلد المنظم.
وأكد الاتحاد الدولي أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة بشأن مونديال الأندية 2023 في الوقت المناسب عبر موقعه الرسمي، خلال الأيام المقبلة.
وتساءل الجمهور السعودي عن النادي الذي سيمثل المملكة خلال النسخة الحالية، التي ستقام بنفس نظامها القديم الذي أقيم مؤخرا في المغرب، وتوج باللقب ريال مدريد بعد فوزه على الهلال في النهائي.
ومن المقرر أن يشارك بطل الدوري السعودي في النسخة الحالية في بطولة كأس العالم للأندية باستثناء وحيد وهو عدم تحقيق الهلال أو الشباب أو الفيصلي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، وبالتالي من سيحقق منهم اللقب الآسيوي سيمثل السعودية ويشارك معه وصيف أبطال آسيا، حسب اللائحة.
وبدأت بطولة كأس العالم للأندية في اليابان، ثم انتقلت إلى الإمارات وكذلك قطر وأيضا المغرب.
وتنطلق يوم الأحد المقبل، في الدوحة، منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث يستضيف استادا الثمامة والجنوب مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب.
وتقام يوم الأحد مواجهة بين الدحيل والريان، فيما يلتقي الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، وفي يوم الإثنين يصطدم الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني على استاد الثمامة، على أن يلتقي الهلال السعودي- حامل اللقب- مع شباب الأهلي دبي الإماراتي على استاد الجنوب، وستقام منافسات الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، فيما يُلعب الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير.